पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

आवेदन:पॉलिटेक्निक कॉलेज में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन मांगे

बांसवाड़ा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बांसवाड़ा में रिक्त रही सीटों पर संस्थान स्तर पर सीधे प्रवेश के लिए आवेदन मांगे गए हैं। प्रधानाचार्य ने बताया कि द्वितीय वर्ष पार्श्व प्रवेश में रिक्त रही सीटों पर संस्थान स्तर पर सीधे प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी 20 से 24 नवंबर तक एवं प्रथम वर्ष में रिक्त रही सीटों पर संस्थान स्तर पर सीधे प्रवेश के लिए 23 से 26 नवंबर तक पूर्ण रूप से भरा आवेदन फार्म मय वांछित दस्तावेजों व आवेदन शुल्क 300 रुपए नकद अथवा डीडी के साथ इन दिवसों में दोपहर 12 बजे तक जमा कराते हुए उसी दिवस मेरिट के अनुसार व्यक्तिगत साक्षात्कार से प्रवेश ले सकेंगे। आवेदन फार्म तकनीकी शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट www.dte.rajjsthan.gov.in पर उपलब्ध है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें