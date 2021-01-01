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वैक्सीनेशन का दूसरा चरण:दूसरा चरण आज, जिले में 553 राजस्व कार्मिकों को लगेगा कोरोना का टीका

बांसवाड़ा2 घंटे पहले
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जिले में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण गुरुवार से शुरू होगा। इसमें जिले के 10 केंद्रों पर राजस्व विभाग के कुल 553 अधिकारी और कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। बुधवार को हेल्थ वर्कर्स का टीकाकरण पूरा हो चुका है। कुल 1982 का लक्ष्य था, लेकिन आधे से भी कम 641 ने ही टीका लगवाया। गुरुवार को जिले के आनंदपुरी में 38 , अरथूना में 28 , बागीदौरा में 61, छोटी सरवन में 53, गनोड़ा में 26, गढ़ी में 44 , घाटोल में 54, कुशलगढ़ में 59 , एमजी में 150 और सज्जनगढ़ में 40 कार्मिकों को टीका लगाया जाएगा। दूसरी ओर एमजी अस्पताल की काेराेना जांच लैब से बीते दाे दिनाें से जारी की गई 204 लाेगाें की जांच रिपाेर्ट में संक्रमण का एक भी केस नहीं मिला है।

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