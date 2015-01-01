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मारपीट:दानपुर में दो माह पहले मारपीट के मामले में सात गिरफ्तार

दानपुर3 घंटे पहले
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दानपुर थाना क्षेत्र में करीब 2 माह पहले कुछ लोगों के साथ मारपीट के मामले में 7 आरोपियों को दानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दानपुर थाना पुलिस के अनुसार फेपर के केलियापाड़ा निवासी कालू पिता पुंजिया डिंडोर ने 25 सितंबर को दी रिपोर्ट में बताया कि बहादुर पिता कचरू, धारजी पिता विठला, ईशु पिता बापुड़ा, किशोर पिता मईड़ा, दिनेश पिता कमजी निनामा, लालू पिता प्रभु निनामा उसके घर पर आए और गाली गलौच करते हुए खेती में हुई पैदावार में भागीदारी को लेकर मारपीट की थी।

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