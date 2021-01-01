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निर्देश:बेणेश्वरधाम मेले में इस बार दुकानें नहीं लगेंगी, श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे

बांसवाड़ा2 घंटे पहले
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  • एक साल से स्थाई व्यापारियों को नहीं हटाएंगे, नई दुकानों को हटाने निर्देश

बेणेश्वर धाम पर एसडीएम गौतमलाल कुम्हार एवं डीएसपी निरंजन चारण के निर्देशन में बैठक हुई। विकास अधिकारी नवीन शर्मा थाना अधिकारी मनीष खोईवाल, निठाउवा थानाधिकारी भेमजी गरासिया, शिवालय ट्रस्ट के अध्यक्ष बलवंत सिंह, मनोज डिंडोर, देवीलाल, पंचायत समिति साबला से मीतेश भट्ट व पटवारी हितेश भावसार की मौजूदगी में निर्णय लिया गया कि इस साल मेला स्थगित रहेगा।

श्रद्धालुओं का आना जाना जारी रहेगा। मेले में एक साल से स्थाई रूप से बेणेश्वर व्यापारियों को नहीं हटाया जाएगा। वहीं मेले में आई नई दुकानों को दो दिन के अंतर्गत नोटिस देकर हटाने के निर्देश जारी किए। सभी अधिकारियों ने बेणेश्वर धाम का जायजा लिया। इसमें जगह-जगह पत्थर एवं भारी मात्रा में कचरा पड़ा हुआ मिला। इसको एसडीएम ने विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत दोलपुरा सचिव हरीश पाटीदार को हटाने के निर्देश दिए।

दूसरे राज्यों से आए व्यापारियों का कहना है कि मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से किराया भाड़ा कर हम बेणेश्वर मेले में दुकानें लगाने आए जो हमारा भारी नुकसान होने की संभावना है। एसडीएम ने कहा कि दुकान के बहार जीप, मोटर व बस वाहनों की रेट लिस्ट लगाई जाए, ताकि मेले में श्रद्धालुओं से वसूली न की जा सकें।

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