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12 बजे बांसवाड़ा लौटी, डेढ़ बजे गोली की खबर आई:सूदखोरी की आरोपी जीनत काे छाेटी बहन कायनात ने गाेली मारी, दावत में हिसाब काे लेकर हुई बहस

बांसवाड़ाएक घंटा पहले
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इंद्रा काॅलाेनी में आसिफ का घर, जहां जीनत को गोली मारी गई।
  • सूदखोरी से परेशान गुलरेज माेहम्मद खाेखर की खुदकुशी के मामले में फरार आरोपी जीनत गुरुवार को ही लौटी थी
  • इंदिरा काॅलाेनी में जीजा आसिफ के घर दोनों बहनों और भाई के लंबे समय बाद मिलने पर रखी थी दावत पार्टी
  • जीनत के शरीर में गोली के दो घाव, हालत गंभीर, कायनात फरार, माैके से मिला बुलेट का खाेल

शहर की इंदिरा काॅलाेनी में गुरुवार दाेपहर 1:30 बजे के करीब जीनत पुत्री सलीम को उसके जीजा के घर में गाेली मार दी गई। गंभीर रूप से घायल जीनत का देरशाम उदयपुर में ऑपरेशन किया गया। एमजी अस्पताल में जीनत का प्राथमिक उपचार करने वाले डाॅ. शकील ने बताया कि सीने के नीचे और पेट के ऊपरी भाग में दाे घाव है। इससे ऐसा प्रतीत हाे रहा है कि दाे फायर किए गए। शाम तक यह माना जा रहा था कि पुरानी रंजिश की वजह से जीनत पर हमला करवाया गया।

घायल जीनत।
घायल जीनत।

लेकिन देर शाम पुलिस ने चाैंकाने वाला खुलासा किया। पुलिस ने दावा किया की उनकी शुरुआती जांच में सामने आया है कि जीनत पर गाेली किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसकी छाेटी बहन कायनात ने चलाई थी। माैके से पुलिस काे बुलेट का खाेल भी बरामद हुआ है। वहीं जीनत की बहन तबस्सुम ने आराेप लगाया कि गाेली पुरानी रंजिश की वजह से बाहरी व्यक्तियाें द्वारा चलवाई गई है। घटना के बाद जीनत का एक वीडियाे सामने आया है जिसमें वह माेबाइल पर बात करते हुए पैदल-पैदल जीजा आसिफ के घर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। जीनत की 6 बहनें और एक भाई अली है। काेतवाल माेेतीराम सारण ने बताया कि जीनत गुलरेज माेहम्मद खाेखर की खुदकुशी केस में आराेपी है। वहीं उसकी छोटी बहन कायनात टेंट व्यवसायी मेहबूंब मंसूरी से धाेखाधड़ी और धमकाने के केस में आरोपी है। फरार दोनों बहनें गुरुवार काे ही घर लाैटी।

कायनात
कायनात

उधर, पन्नालाल हत्याकांड में आराेपी उसके भाई अली काे भी हाल ही में जमानत मिली है। इस पर जीजा आसिफ के घर दावत पार्टी रखी गई थी। जहां जीनत और कायनात के बीच हिसाब काे लेकर बहस हाे गई। इसी दाैरान तैश में आकर कायनात ने जीनत पर पिस्तोल से फायर कर दिया और माैके से फरार हाे गई। प्रत्यक्षदर्शियों और आसपास के लोगों से पूछताछ में इसका खुलासा हुआ है। इंदिरा काॅलाेनी में घटना स्थल पर पहुंचने पर भी पुलिस काे घर पर ताला लगा मिला। आनन-फानन में परिजन घायल जीनत काे लेकर एमजी अस्पताल पहुंचे। उसके बाद झूठी कहानी रची गई।

फायरिंग के बाद परिजनों ने इंदिरा कॉलोनी स्थित घर पर ताला लगा दिया। पुलिस ने ताला तोड़कर जांच की।
फायरिंग के बाद परिजनों ने इंदिरा कॉलोनी स्थित घर पर ताला लगा दिया। पुलिस ने ताला तोड़कर जांच की।

ये 3 कारण - जो पुलिस के आधार को मजबूत बनाने है

1 सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिखे संदिग्ध
परिजनों ने कहा कि दो लाेग आए और गोली चलाई, लेकिन घटना के समय किसी संदिग्ध को नहीं देखा गया। आसपास के लोगों से पूछताछ में इसकी पुष्टि नहीं हुई। सीसीटीवी फुटेज में कोई बदमाश नजर नहीं आए।

2 दावत में घर के 3-4 लोग ही थे
जिस समय घटना हुई उस समय दावत चल रही थी और परिवार के ही सदस्य माैजूद थे। घर के भीतर बर्तन में पका हुआ मटन था और फर्श पर खून के निशान थे। घटना के बाद से बहन कायनात फरार है।

3 पुलिस को नहीं दी फायरिंग की सूचना
गाेली चलने के बाद परिजनाें ने घर पर ताला लगा दिया। फायरिंग की पुलिस काे सूचना नहीं दी गई। जब तक पुलिस अस्पताल पहुंचती तब तक परिजन जीनत काे लेकर उदयपुर के लिए निकल चुके थे। घटना के करीब 1 घंटे बाद डिप्टी राजऋषि वर्मा आए और ताला तुड़वाकर घर का मुआयना किया।

जयपुर जाते कोतवाल लौटे, झल्लारा चाैकी पर रुकवाई एंबुलेंस, मां और बहन से पूछताछ की
काेतवाल माेतीराम सारण गुरुवार काे किसी काम से जयपुर के लिए निकले थे। लेकिन जैसे ही उन्हें खबर मिली की शहर में गाेली चली है ताे वह रास्ते से ही बांसवाड़ा आने के लिए लाैट गए। इसी बीच उन्हें खबर मिली की जीनत काे उदयपुर ले जाने के लिए परिजन निकल चुके है। जिस पर काेतवाल ने सलूंबर में ही इंतजार किया। जहां झल्लारा पुलिस चाैकी पर जीनत काे ले जा रहे वाहन काे रुकवाया। पुलिस ने तबस्सुम और उसकी मां सुरैया काे राेक दिया। बाद में उन्हें एक निजी कार से उदयपुर भेजा गया। जिस आसिफ के घर में जीनत पर गोली चली, वह पन्नालाल हत्याकांड में जेल में है।

पिछले दिनों उसके पास जेल में ही मोबाइल बरामद होने पर पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट में पूछताछ के लिए लेकर आई थी। घटनास्थल से सबूत जुटाने के लिए उदयपुर से एफएसएल विशेषज्ञ रात 8 बजे पहुंचे और माैके से सबूत जुटाए। शहर पुलिस ने एक बार फिर मीडिया काे घटनास्थल पर प्रवेश नहीं करने दिया। जिससे भीतर के हालात और घटना काे लेकर शाम तक काेई स्थिति साफ नहीं हाे पाई। इस पूरे घटनाक्रम काे लेकर काफी समय तक पुलिस भी बेखबर रही।

दोपहर में डिप्टी ने घर के भीतर के हालत काे लेकर जांच का विषय बताते हुए कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। और पुलिस ने एफएसएल टीम का मुआयना बाकि हाेने का हवाला देते हुए मीडिया कर्मियों काे प्रवेश नहीं दिया। लेकिन रात 8 बजे एफएसएल टीम के पूरी पड़ताल करने के बाद भी पुलिस ने मीडिया काे प्रवेश नहीं करने दिया। इससे पहले भी रातीतलाई में तीन हत्याओं के प्रकरण में भी पुलिस ने घटना स्थल पर मीडिया कर्मियाें काे प्रवेश नहीं करने दिया था। ऐसे में घटनास्थल पर पुलिस की कार्यप्रणाली काे लेकर भी सवाल खड़े हाे रहे है।

परिजनाें का आराेप
पुलिस बेवजह फंसा रहीं, पुरानी रंजीश में बाहरी व्यक्तियों ने की फायरिंग
तबस्सुम ने बताया कि पुलिस घटना के पीछे उनकी बहन कायनात का हाथ हाेना बताकर दबाव डाल रही है। जबकि उनकी बहन 13 तारीख से घर पर नहीं है। गुलरेज की माैत के प्रकरण में जबरन उसे और उसकी बहनाें काे फंसाया गया। पुलिस गिरफ्तारी के डर से उसकी दाेनाें बहनें जीनत और कायनात घर पर नहीं थी।

जीनत अजमेर से दाेपहर 12 बजे ही लाैटी थी। सामने ही जीजा आसिफ के घर पर थी। मैंने उसके लिए मटन बनाकर बेटे के साथ भिजवाया था। बेटा चिल्लाता हुआ आया और बाेला की मासी काे किसी ने मारा है। माैके पर गए ताे बहन खून से लथपथ पड़ी थी। बहन ने बेहाेश हाेने से पहले उसे बताया था कि वह दरवाजे के पास खड़ी हाेकर पानी पी रही थी और इसी दाैरान दाे जने आए और गाेली चला दी। तबस्सुम ने इसके पीछे मेहबूब मंसूरी और मृतक गुलरेज के भाई तबरेज पर शंका जताई है।

तबस्सुम जिस तबरेज पर संदेह जता रही है वह पिछले दिनाें खुदकुशी करने वाले गुलरेज उर्फ माेंटू का भाई है। गुलरेज ने मनमाने ब्याज वसूली से परेशान हाेकर 6 नवंबर काे फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली थी। इसी प्रकरण में बाद में तबस्सुम और उसकी बहनाें के खिलाफ गुलरेज काे खुदकुशी के लिए उकसाने के आराेप में प्रकरण दर्ज किया। वहीं मंसूरी की रिपाेर्ट पर तबस्सुम और जीनत के खिलाफ धाेखाधड़ी करने और धमकाने का मामला दर्ज है। तबस्सुम ने रात को बताया कि जीनत के शरीर से एक गोली निकली है और उसकी स्थिति नाजुक है।

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