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स्किल डवलपमेंट:50 कॉलेजों में अगले महीने होंगे स्किल डवलपमेंट कोर्स,गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय भी शामिल

बांसवाड़ा3 घंटे पहले
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प्रदेश के 50 सरकारी कॉलेजों में दिसंबर के पहले सप्ताह तक स्किल डवलपमेंट कोर्स शुरू हो जाएंगे। कोरोना कि वजह से फिलहाल इन्हें ऑनलाइन ही करवाया जाएगा। इन कोर्सेज की अवधि 2 महीने की हो सकती है। आयुक्तालय ने सभी कॉलेजों को यह कोर्स फरवरी तक खत्म करने के निर्देश दिए हैं। कॉलेज आयुक्तालय का कहना है कि कोर्स निशुल्क चलाने के लिए भामाशाहों से मदद ली जाएगी।

प्रथम चरण में प्रदेश के 50 कॉलेजों का चयन किया गया है। जिनमें बांसवाड़ा का गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय शामिल है। जहां बेसिक कंप्यूटर, ऑफिस वर्क अाैर ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखाई जाएगी। अगल अलग काेर्स अलग अलग काॅलेजाें में सीखाएं जाने हैं। जाे काेर्स इसमें जाेड़े गए हैं उसमें स्टूडेंट्स स्पोकन इंग्लिश एंड कम्यूनिकेशन, माइक्रो फाइनेंस, पीजी डिप्लोमा इन सेल्स एंड रिलेशनशिप बैंकिंग, ब्यूटीशियन थेरेपिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट, एग्रो स्किल्स एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, बेसिक आईटी स्किल्स, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी स्किल्स, टैक्स/ अकाउंट असिस्टेंट जैसे कोर्स कर सकेंगे।

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