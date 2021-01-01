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फिर उठी सर्दी:उत्तरांचल में बर्फबारी का असर, जिलेभर में लगातार 6 दिन से पारा 8 डिग्री पर

बांसवाड़ा2 घंटे पहले
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बांसवाड़ा. रविवार सुबह साढ़े आठ बजे बोरवट पुल के नीचे से गुजरती नदी पर जमा कोहरा। - Dainik Bhaskar
बांसवाड़ा. रविवार सुबह साढ़े आठ बजे बोरवट पुल के नीचे से गुजरती नदी पर जमा कोहरा।

इस बार जनवरी के साथ-साथ फरवरी में भी सर्दी का असर रहेगा। जनवरी के आखिरी दिनों तक शीतलहर के कारण सर्दी का अधिक असर महसूस किया। रविवार को सुबह खासी सर्द रही और सूर्योदय के पूर्व और सूर्योदय के समय तक शीतलहर का प्रभाव काफी अधिक रहा। रविवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम 28 डिग्री रहा। वहीं आद्रता 24 प्रतिशत और हवा की गति दक्षिण से पूर्व की ओर 7.9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बनी रही।

आगे क्या... अगले 5 दिन तक शीतलहर के असर की संभावना

आने वाले दिन खासे सर्द रह सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आगामी 5 दिन तक शीतलहर का असर बरकरार रहने की संभावना है। वहीं इस बार लगभग फरवरी तक सर्दी का असर रह सकता है। हालांकि इस बीच दिन का तापमान बढ़ेगा।

सर्दियों में क्यों जमता है कोहरा

सर्दियों में हम सब कोहरे से परेशान होते हैं। यह इसलिए जमता है क्योंकि हवा में मौजूद छोटी-छोटी पानी की बूंदे भाप में बदलती है। जिसे हम कोहरा कहते हैं। दरअसल हमारे चारों ओर मौजूद हवा में जलवाष्प (वॉटर वेपर) होती है, जिसे नमी कहते हैं। सर्दियों में पृथ्वी की सतह के पास की गर्म हवा में मौजूद जलवाष्प ऊपर मौजूद ठंडी हवा की परतों से मिल कर जम जाती है। इसी वजह से हमें कोहरा दिखाई देता है।

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