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नौगामा से खबर:धर्म परिवर्तन नहीं किया ताे बेटों और पत्नी ने पीटा

बांसवाड़ा3 घंटे पहले
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कलिंजरा थाना क्षेत्र में घर के मुखिया ने धर्म परिवर्तन करने से मना किया तो उसके पुत्र और पत्नी ने अन्य साथियों के साथ मिलकर मारपीट की। प्रार्थी ने कलिंजरा थाने में मामला दर्ज कराया। थाना पुलिस के अनुसार सागवा निवासी रमणलाल निनामा रिपोर्ट देकर बताया कि बुधवार काे रात करीब 9 बजे आरोपी पुत्र संजय, मणिलाल और पत्नी संसर उर्फ गटु ने सुरेश, संतु, महेश, जयंतीलाल निनामा निवासी सागवा ने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। रमणलाल द्वारा मना करने पर गाली गलौच करते हुए मारपीट की। इस दाैरान रमणलाल के पिता मंगला से भी आरोपियों ने मारपीट कर धमकियां दी। प्रार्थी ने आरोपियों के खिलाफ करवाई की मांग की है।

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