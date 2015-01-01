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प्रतिष्ठा समारोह:छाजा मंे राम मंदिर का मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह 29 से, 30 को कलशयात्र

छाजा4 घंटे पहले
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छाजा कस्बे में शनिवार को 350 साल पुराने राम मंदिर मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर चर्चा की गई। जिसमें सर्वसम्मति से दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन करने का प्रस्ताव रखा। कार्यक्रम के दौरान मंदिर में नई प्रतिमाओं को स्थापित किया जाएगा और 29 नवंबर रविवार को हेमाद्रि स्नान, गणेश पूजन, मातृका पूजन पूजन, अग्नि स्थापना, 30 नवंबर सोमवार को कलश यात्रा, प्राण प्रतिष्ठा सीताराम परिवार, हनुमानजी, माँ पार्वती, गणेशजी, महाप्रसादी वितरण का कार्यक्रम रखा गया है।

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