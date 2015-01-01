पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

नवजात का शव पानी:लिमड़ी में धमेला तालाब के पछोर में पुलिया के पास एक नवजात का शव पानी में मिला

सागवाड़ा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

ग्राम पंचायत लिमड़ी अंतर्गत धमेला तालाब के पछोर में पुलिया के पास शुक्रवार को एक नवजात का शव पानी में तैरता हुआ मिला। बकरियां चराने वाले बच्चों ने इसकी सूचना सरपंच को दी। जिस पर सरपंच रंजीता डामोर, दिलीप डामोर, उप सरपंच हितेश पाटीदार, अशोक जोशी, प्रकाश डामोर, वार्डपंच सतीश डामोर, सुखलाल डेन्डोर, पटवारी जागृति पाटीदार, सचिव जितेंद्र सुथार मौके पर पहुंचे। जहां नवजात के शव को पानी में पड़ा हुआ देखा। सरपंच पति दिलीप डामोर की सूचना पर एएसआई वदन सिंह, कांस्टेबल बाबूलाल डामोर, राकेश डामोर, प्रवीण सिंह मौके पर पहुंचे।

सरपंच पति से जानकारी ली, साथ ही शव को बाहर निकलवाया। घटना को लेकर सरपंच पति दिलीप डामोर ने पुलिस को रिपोर्ट दी। जिसमे अंदेशा जताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बच्चे के जन्म को छुपाने के लिए बच्चे को फेंक दिया गया है। पंचायत द्वारा अंतिम संस्कार किया गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें