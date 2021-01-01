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नबीपुरा में बंदर का आतंक:बुजुर्ग का पैर नाेंच डाला, 16 टांके आए, पार्षद हेतल ने सभापति और डीसीएफ से पकड़वाने का किया आग्रह

बांसवाड़ा2 घंटे पहले
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शहर के वार्ड 57 और आसपास के इलाकाें में बीते कुछ दिनाें से बंदर ने उत्पात मचा रखा है। बुधवार काे भी स्थानीय बुजुर्ग अंसार भाई नाम के शख्स पर बंदर ने हमला कर दिया। बंदर ने अंसार का पैर नाेंच डाला। जिससे वह घायल हाे गए।

जिनके पैर में 16 टांके लिए गए। स्थानीय पार्षद हेतल गरासिया ने बताया कि घटना के बारे में पता चला ताे माैके पर पहुंची और जानकारी ली। आए दिन बंदर के हमले से स्थानीय लाेग भी चिंतिंत है। बच्चाें काे लेकर भी परिजनाें काे ज्यादा फिक्र है। आमजन द्वारा बंदर को पकड़ना कानूनन अपराध माना गया है। ऐसे में क़ानून को ध्यान में रखते हुए पूरे मामले की लिखित जानकारी सभापति जैनेंद्र त्रिवेदी से सांझा कर बंदर को रेसक्यू करवाने के आदेश जारी करने का आग्रह किया है। साथ ही उपवन संरक्षक अधिकारी को भी लिखित सूचना दी है।

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