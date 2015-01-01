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सैंपल:चिकित्सा टीम ने 3 दुकानों से तेल और सेव के सैंपल लिए

बांसवाड़ा4 घंटे पहले
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शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत गुरुवार को चिकित्सा की टीम ने शहर के इंडस्ट्रीज एरिया में दुकानों की जांच की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक गुप्ता ने बताया कि मैसर्स कोठारी आईल फूड इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीयल एरिया ठीकरिया में जांच टीम ने रिफाइंड सोयाबीन तेल चेतक ब्रांड का नमूना जांच के लिए लिया।

टीम ने वागड़ सेव भंडार इंडस्ट्रीयल एरिया पहुंची जहां से नमकीन सेव बनायी जा रही थी जिसके भी नमूने लिए गए। उसके बाद वीरांगना टाॅकीज़ के पास स्थित विकास ब्रदर्स दुकान से रिफाइंड सोयाबीन तेल परी गोल्ड के नमूने लिये गए। तीनों नमूनों को जांच लिए प्रयोगशाला भिजवाए। वहीं रसद विभाग की ओर से दो पेट्रोल पंपों की जांच की गई जिसमें श्री ब्रह्माजी के एस के पैट्रोल पंप एवं संजय पेट्रोल पंप की जांच की गई।

प्रवर्तक निरीक्षक सोहन सिंह चौहान ने बताया कि पैरामीटर लिमिट में पाए गए। जिसमें सभी पेट्रोल पंपों पर डेंसिटी पेपर टेस्ट एवं 5 लीटर माप से जांच करने पर मात्रा में कोई अंतर नहीं पाया गया। टीम में सोहन सिंह चौहान, लाल शंकर डामोर, धर्मेंद्र रोत एवं नाप तौल अधिकारी अशोक मित्तल मौजूद रहे।

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