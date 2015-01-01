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प्रदूषण रहित दीपावली:शॉर्ट फिल्म से दिया प्रदूषण रहित दीपावली का संदेश,बिजली बचानी है ताे दीपकों से राेशन करें आशियानें, प्लास्टिक के फूल नहीं लगाए

बांसवाड़ा3 घंटे पहले
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भारत त्योहारों और भाषाओं की विविधता के देश हैं। लेकिन वर्तमान में आधुनिकता का इतना प्रभाव लाेगाें पर बढ़ गया है कि यह त्योहार महज औपचारिकताएं बनकर रह जा रहे हैं। हम और त्योहारों की बात नहीं करें और दीपावली की ही बात करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है दीपकों का उत्सव यानि दीपावली। लेकिन इन दिनाें लाेग घरों में दीपक ताे जलाते हैं, लेकिन हाई टेक्नोलॉजी और आकर्षक रंगीन लाइटों की राेशनी कर रही है। बांसवाड़ा के ही युवाओं ने एक शॉर्ट फिल्म के माध्यम से परंपरा काे जीवित रखने की काेशिश की बल्कि आत्म निर्भर भारत काे भी बढ़ावा देने का संदेश दिया है।

महज 4 दिनाें में इस फिल्म काे जिले में 3 हजार से अधिक लाेगाें ने सराहा है। इस फिल्म की स्टोरी लाइन अाैर डायरेक्शन अवनी जैन ने किया वहीं शूटिंग, एडिटिंग में जुगल बेहरानी और गाैरव उपाध्याय ने महज 5 दिनाें में तैयार किया है। जुगल बेहरानी ने बताया कि दीपावली पर हर घर में रंगाेली बनाई जाती है। जिसमें आर्टीफिशियल फूल और केमिकल वाले रंगाें का उपयोग हाेता है। यदि इसमें प्राकृतिक फूलाें का और मिट्टी के रंगाें का उपयोग किया जा सकता है। वहीं मार्केट में चाइना से सस्ते दामाें में अच्छी राेशनी वाली लाइट्स मिल रही हैं। इस कारण मिट्टी के दीपक घरों में कम देखने काे मिलते हैं। इसका दूसरा असर यह भी पड़ा कि कुम्हार की आजीविका प्रभावित हुई है।

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