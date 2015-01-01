पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सौंदर्यीकरण:नए रूप में दिखेगा शहर का पुराना मीरा पार्क, चंद्रपोल को मिलेगा हेरिटेज लुक

बांसवाड़ा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • इस माह शहर में पूरे होंगे 86 लाख के सौंदर्यीकरण के काम, बढ़ेगी सुविधा

नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड 2 दिसंबर काे 1 साल का कार्यकाल पूरा करेगा। इस माह के अंत तक तीन बड़े प्रोजेक्ट पूरे हाेने वाले हैं। इन तीनों कार्याे की लागत करीब 86 लाख रुपए हैं। पिछले कई सालों से दुर्दशा का शिकार बना रहा सिविल लाइन का मीरा पार्क नए रूप में तैयार हाे चुका है। जहां 25 लाख से सौदर्यीकरण कराया है। पाथ वे बनाया गया है।

इसी पाथ वे पर बीच बीच में बैंच भी लगाई है ताकि बुजुर्ग भी कुछ देर के लिए आराम कर सकें। पार्क में नई घास भी लगाई गई है। एईएन संजय फिलिप्स ने बताया कि बीच में कजिबाे भी तैयार किया है, यानि एक झोपड़ी नुमा शेप जहां बैठने की जगह है। इसके अलावा झूलों के साथ अाेपन जीम भी स्थापित की गई है। फिलहाल यहां लाइटिंग और गेट का अंतिम चरण में है।

जाे इस माह तक पूरा हाे जाएगा। माेहन काॅलाेनी में नूतन स्कूल के पास 500 मीटर का फुटपाथ बनाया जा रहा है। जहां सड़क से दाे मीटर तक समान स्तर पर ब्लाॅक लगाए जा रहे हैं। जिसके बाद 1 फीट की नाली काे छाेड़ 8 इंच की ऊंचाई पर फुटपाथ बनाया जाएगा। जहां लाेग शाम के वक्त घूमने का आनंद ले सकते हैं। इस फुटपाथ में कई प्रजाति के पाैधाें के गमले भी रखे जाएंगे।

वहीं साइड की पूरी दीवार पर राजस्थानी और वागड़ी लाेक संस्कृति की कलाकृतियां अाैर पेंटिंग सजाई जाएगी। शहर की प्राचीन विरासतों में शुमार चंद्रपोल दरवाजा आने वाले दिनाें में नए कलेवर में दिखेगा। सभापति जैनेंद्र त्रिवेदी ने बताया कि गांधी मूर्ति से लेकर चंद्रपोल दरवाजे तक करीब 16 लाख की लागत से कार्य कराया जा रहा है। जिसमें गांधी मूर्ति से लेकर गेट तक जोधपुरी स्टाेन का डिवाइडर बनाया जा रहा है।

इस पर लैंप लुमा लाइटें लगाई जा चुकी है। गांधी जी की मूर्ति के चारों तरफ भी इन्हीं पत्थरों काे लगाया जाएगा। इस काम के पूरा हाेते ही चंद्रपोल दरवाजे का रिनोवेशन करा कर उसके हेरिटेज लुक में सजाया जाएगा। इसके अलावा प्रताप सर्कल का भी कार्य अपने अंतिम चरण में है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें