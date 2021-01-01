पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

आयोजन:ऋषियों की देववाणी ऊर्जा का संचार करती है, साथ ही हमें देवत्व की ओर अग्रसर करती है : कुलपति

बांसवाड़ा3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
उत्तम सेवाधाम के कार्यक्रम को संबोधित करते कुलपति।  - Dainik Bhaskar
उत्तम सेवाधाम के कार्यक्रम को संबोधित करते कुलपति। 

उत्तम सेवा धाम में ध्यान योगी उत्तम स्वामी महाराज के सान्निध्य में 15 दिवसीय शास्त्राध्ययनवर्ग के समापन पर गोविन्द गुरु जनजातीय विश्व विद्यालय के कुलपति प्रो. आई वी त्रिवेदी ने कहा कि ऋषियों की देववाणी हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करती है।

साथ ही हमें देवत्व की ओर अग्रसर करती है। उन्होंने बताया कि देववाणी में लिखे शास्त्रों के संरक्षण के लिए विश्वविद्यालय की ओर से प्रयास किए जाएंगे। वर्ग परिचय करवाते हुए संस्कृत भारती के प्रांत संगठन मंत्री देवेन्द्र पंड्या ने बताया कि सुबह 5 से बजे से रात 9.30 बजे तक आठ सत्रों में विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन यहां पर किया गया।

उन्होंने शास्त्राध्ययनवर्ग के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। ऋग्वेद की शंखायन शाखा के आचार्य पं. हर्षद नागर ने बताया कि बांसवाड़ा में सभी शास्त्रीय विधानों में चारों वेदों के मंत्रों का उपयोग किया जाता। यह परम्परा आगे भी बनी रहे, इसके लिए सभी आचार्यों को मिलकर प्रयास करना चाहिए।

पं. इन्द्रशकर झा ने शंखायन शाखा के मंत्रों से स्वस्ति पाठ किया। वर्ग के छात्र अर्जुन पालीवाल ने अपना अनुभव बताया। पंडित दिव्य भारत पंड्या ने आए हुए विद्वानों का स्वागत किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पुष्पेंद्र पंड्या, कुलदीप शुक्ला, निखिल त्रिवेदी, राजेश जोशी, मनीष उपाध्याय, भावेश, मीनाक्षी त्रिवेदी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आरम्भ में बालक खुश त्रिवेदी ने वेद मंत्रों का पाठ से किया। छात्र नमन ने मीनाक्षी स्तोत्र किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser