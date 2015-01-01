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संगोष्ठी:गोष्ठी में बताया सनातन संस्कृति में गोमाता का महत्व,गोशाला को समृद्ध बनाने के लिए श्रीमद् भागवत समिति ने दी सहयोग राशि

बांसवाड़ा3 घंटे पहले
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श्रीमद् भागवत समिति गौ संवर्धन तथा संरक्षण में पूर्ण सहयोग करते हुए अपनी महत्ती भागीदारी निभाएगी। यह निर्णय मदारेश्वर मार्ग स्थित गोशाला में गौ पूजन तथा संगोष्ठी कार्यक्रम में किया गया। समिति के अध्यक्ष रवीन्द्रलाल मेहता की अध्यक्षता, सुरेश गुप्ता के मुख्य अतिथ्य तथा राधकिशन खन्ना के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में गौमाता का विशेष महत्व है। हमारी गौशालाएं समृद्ध हो ये हम सभी का दायित्व है। प्रत्येक व्यक्ति को गौ के निमित दान अवश्य करना चाहिए। जिला गौसेवा संघ के सचिव भुवन मुकुद पंड्या ने बताया कि भागवत समिति के पदाधिकारियों अध्यक्ष

रवीन्द्रलाल मेहता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश गुप्ता, उपाध्यक्ष राधाकिशन खन्ना व रेखा कंसारा, सचिव डाॅ. दीपक द्विवेदी, सह सचिव ईश्वरदास वैष्णव, कोषाध्यक्ष विनोद दोसी, मदन मेहता, जैजेवन्ती वैष्णव, भीमसिंह दोषी, निर्मला दोषी ने गौ वटेश्वर में वैदिक मंत्रों के साथ जलाभिषेक किया तथा गौ ग्रास करवाया। इस अवसर पर भागवत समिति द्वारा गौशाला के विकास के लिए 15 हजार का चैक भेंट किया गया। कार्यक्रम में पूर्णेश शर्मा, निखिल दोसी, दीपक धीगंरा का सहयोग रहा।

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