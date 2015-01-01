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आम की लकड़ी:टीम ने भीलकुआं में आम की लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ा

सज्जनगढ़4 घंटे पहले
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भीलकुआं में गुरुवार सुबह वन विभाग की टीम ने नाकाबंदी कर गुजरात तस्करी कर ले जा रही आम की लकड़ी से भरे ट्रक को पकड़ा। उप वन संरक्षक हरिकिशन सारस्वत व सहायक वन संरक्षक शैदा हुसैन के निर्देशन में मुखबिर की सूचना पर टीम ने बीती रात से भीलकुआं में नाकाबंदी की।

तड़के आ रहे एक ट्रक को रोककर तलाशी ली तो उसमें आम की लकड़ी भरी थी। चालक से लकड़ी की टीपी मांगी तो नहीं होना बताया। इस पर सज्जनगढ़ क्षेत्रीय वन अधिकारी कुलदीपसिंह चौहान ने उच्चाधिकारियों को जानकारी दी। साथ ही ट्रक को जब्त कर वन विभाग परिसर में रखवा दिया। कार्रवाई में वनपाल सुरेश गरासिया, तेजसिंह चौहान, अनिल चौबीसा, सहायक वनपाल भंवरलाल डांगर आदि मौजूद थे।

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