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सार्वजनिक उपयाेग:दाे सदस्यीय तकनीकी कमेटी ने माना परिसर जीर्ण-शीर्ण, माही विभाग काे भूमि वापस मिलेगी

बांसवाड़ा4 घंटे पहले
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  • माही शाॅपिंग परिसर सार्वजनिक उपयाेग के लिए असुरक्षित घाेषित

उदयपुर मार्ग पर माही काॅलाेनी के सामने स्थित माही शाॅपिंग परिसर की कराेड़ाें रुपए मूल्य की बेशकीमती संपत्ति अब पुन: विभाग के कब्जे में आ जाएगी। इस परिसर में स्थित दुकानाें की जांच के बाद दाे सदस्यीय तकनीकी कमेटी ने 40-45 वर्षाें पूर्व निर्मित इन दुकानाें काे जीर्ण-शीर्ण हालत में मानते हुए किसी भी जनहानि की आशंका व्यक्त की है। साथ ही इस संपूर्ण परिसर काे असुरक्षित मानते हुए किसी भी प्रयाेजनार्थ उपयाेग नहीं किए जाने की अनुशंसा की है। उल्लेखनीय है कि इस परिसर में डाकघर, हैप्पी फिजियाथैरेपी सेंटर, कंप्यूटर शाॅप आदि का संचालन हाे रहा है।

पिछले दिनाें फिजियाथैरेपी सेंटर के संचालक की ओर से उनके परिसर में ताेड़-फाेड़ की शिकायत माही परियाेजना के अतिरिक्त चीफ इंजीनियर से की गई थी, जिसमें बताया गया था कि पास में ही जेसीबी मशीन चलने से उसके कंपन से उनके भवन की छत का प्लास्टर क्षतिग्रस्त हाे गया। इस पर उन्हाेंने जल संसाधन विभाग के एक्सईएन व माही परियाेजना के निर्माण वृत्त के एक्सईएन की दाे सदस्यीय कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए थे। इस कमेटी ने अपनी जांच रिपाेर्ट में बताया कि छत के सरियाें में पानी का रिसाव हाेने के कारण उनमें अत्यधिक जंग लग चुका है।

इस कारण सरिए अपनी मजबूती छाेड़ चुके हैँ। इसके अलावा वर्षा काल में माही शाॅपिंग सेंटर का लेवल नीचा हाेने के कारण वहां पानी भर जाता है, जाे कि संभवत: रिस कर भवन की नींव काे कमजाेर कर सकता है। ऐसे में यह भवन सार्वजनिक उपयाेग के लिए सुरक्षित नहीं।

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