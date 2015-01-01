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  • Tired Of Paying 30% Interest, Suicide Nate Of Suicide Gulzer Got Written Or Not Of The Deceased, Police Engaged In Investigation

सूदखाेरी का अंत कब?:30% ब्याज भर-भरकर थक चुका हूं,खुदकुशी करने वाले गुलरेज का सुसाइड नाेट मिला मृतक का ही लिखा हुआ या नहीं, पुलिस जांच में जुटी

बांसवाड़ा4 घंटे पहले
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राजतालाब क्षेत्र में अपने ही घर में फंदे से लटककर खुदकुशी करने वाले गुलरेज उर्फ माेंटू के घर से एक सुसाइड नाेट मिला है। जिसमें बताया है कि ब्याजखाेरी से वह किस हद तक परेशान हाे चुका था। सुसाइड नाेट में परिवार वालाें से इस कदम के लिए माफी भी मांगी है लेकिन साथ में मजबूरी भी बताई है। काेतवाल माेतीराम सारण ने बताया कि माेंटू के कमरे से एक सुसाइड नाेट मिला है। जिसमें नीचे उसके दस्तखत भी हैं। नाेट

में किसी का नाम नहीं लिखा है लेकिन खुदकुशी की वजह कर्जा और मनमाना ब्याज वसूली काे बताया है। फिलहाल यह जांच कर रहे है कि सुसाइड नाेट माेंटू का ही लिखा हुआ है या नहीं। (5 लाख उधार लिए, डेढ़ साल में 20 लाख चुकाए, अब भी 25 लाख बकाया बताकर दे रहे थे धमकियां..

मेरा कर्जा मेरे साथ खत्म कर रहा हूं...: गुलरेज

मैं माफी मांगता हूं कि मेरी वजह से आपकाे बहुत तकलीफ हुई है। मैंने जाे कर्जा लिया है उसका मैं खुद हूं। अब मुझमें ताकत नहीं है कि मैं भर सकूं। अापसे अाैर रुपए नहीं मांग सकता। कर्जे वाले एक दिन भी नहीं रुकते हैं और मुझे परेशान कर दिया है। इसलिए मैं अपनी जान देकर उनका कर्जा उतार रहा हूं। मेरे जाने के बादआपकाे किसी काे भी मेरा कर्जा देने की जरूरत नहीं है क्याेंकि, जितना भी पैसा मैंने लिया है उसका 2 से 3 गुना भर चुका हूं। मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं है। सबकाे 10, 20 और 30 प्रतिशत तक भर-भर कर थक चुका हूं अाैर ऊपर से दिन की 5000 पैनेल्टी अलग से। साेफी काे कुछ नहीं पता मैंने क्या किया

इसलिए उसकाे काेई भी परेशान नहीं करे। मैंने उसके चेक अाैर स्टांप दिए हैं वाे भी उसे नहीं मालूम। मेरे मरने के बाद काेई अाता भी है ताे कुरान की कसम दिला के पूछवा लेना। इससे ज्यादा मैं नहीं बाेल सकता क्याेंकि, सब लालची हैं। मैं अापका अच्छा बेटा नहीं बन सका अाैर ना ही अच्छा पति। साेफिया मुझे माफ करना। मेरे बाद तीनाें बच्चाें का भी ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। (जैसा गुलरेज के घर से मिले सुसाइड नाेट में लिखा)

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