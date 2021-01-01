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परेशानी:आज कई क्षेत्रों में छह घंटे बिजली सप्लाई बंद रहेगी, सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी

बांसवाड़ा3 घंटे पहले
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शहर के कुछ क्षेत्रों में सोमवार सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। जेईएन ठीकरिया जीएसएस अमित कुमार ने बताया कि सोमवार को शास्त्री नगर न्यू हाउसिंग बोर्ड में स्थित जीएसएस से संचालित क्रॉसिंग बॉर्डर फीडर, हीराबाग कॉलोनी क्षेत्र, संत भवन के पास के क्षेत्रों में बिजली सप्लाई नहीं होगी। वहीं मदारेश्वर जेल रोड पर रखरखाव के चलते सुबह 11 से शाम 4 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। जिसके चलते मधुबन कॉलोनी, भीमपुरा, नए बस स्टैंड के सामने सप्लाई बंद रहेगी।

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