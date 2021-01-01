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काेराेना के घटते मामलाें पर अस्पताल में बदली व्यवस्था:एमजी अस्पताल में पहले वाली जगह पर ट्राेमा वार्ड शुरू, काेराेना संदिग्ध वार्ड तीसरी मंजिल पर शिफ्ट

बांसवाड़ा2 घंटे पहले
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एमजी अस्पताल के घटते मामलाें काे देखते हुए अब जिले के सबसे बड़े एमजी अस्पताल में भी व्यवस्थाएं दाेबारा पूर्व की तरह करने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी के तहत बुधवार से ट्राेम वार्ड काे पूर्व की स्थिति में शूरू कर दिया गया।

इससेे पहले ट्राेमा वार्ड काे अस्थाई रूप से पीछे के दाे कमराें में चलाया जा रहा था। जबकि ट्राेमा वार्ड काे काेरेाना संक्रमण के चलते अधिग्रहित कर लिया गया था। वहीं माैजूदा ट्राेमा वार्ड के ठीक बगल में संचालित काेराेना संदिग्ध वार्ड काे भी अब तीसरी मंजील पर शिफ्ट कर दिया गया है। इससे यहां ओपीडी और इंजेक्शन वार्ड में आने वाले मरीजाें काे भी अब संक्रमण का डर नहीं सताएगा। पीएमओ डाॅ. रवि उपाध्याय ने बताया कि काेविड-19 के मामले लगातार घट रहे है।

ऐसे में अस्पताल में काेराेना के लिए अधिगृहीत किए गए वार्डाें आम मरीजाें की सुविधा अनुसार पूर्व की व्यवस्था अनुरूप दाेबारा इस्तेमाल में लिए जाएंगे। वहीं काेराेना वार्ड, बिना लक्षण वाले मरीज और संदिग्ध वार्ड काे पूरी तरह से अलग से संचालित करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, सामान्य ओपीडी की दवा पर्ची अभी भी बाहर से संचालित है जहां एक ही काउंटर हाेने से पार्किंग स्लाेट और मेडिकल स्टाेर के बाहर मरीजाें की लंबी कतार लग रही है। ऐसे में काउंटर बढ़ाने की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है।

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