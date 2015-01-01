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कार्यवाही:18 साल की आयु पूरी करने वाले जुड़वा सकेंगे नाम, स्थानांतरण के लिए भी कर सकेंगे आवेदन

बांसवाड़ा3 घंटे पहले
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  • 21 दिसंबर तक नाम जुड़वाने और हटवाने की कार्यवाही हाेगी

1 जनवरी 2021 तक 18 वर्ष पूर्ण करने अथवा यह आयु पूरी कर चुकने वाले युवा मतदाता मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे। इसके अलावा मतदाता सूचियाें में संशाेधन कराना शादी के बाद मतदान स्थान बदलने, अन्यत्र बसने, मृत लाेगाें के नाम जुड़वाने हटवाने के काम भी हांेगे। भारत निर्वाचन आयाेग ने इसके लिए 20 नवंबर से कार्यक्रम घाेषित किया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर ने बताया कि आयाेग प्रतिवर्ष साल में दाे बार सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्राें की फाेटाेयुक्त मतदाता सूचियाें का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाता है।

इस बार 20 नवंबर से इसके प्रारूप प्रकाशन का कार्य शुरू हाे गया है। मतदाता सूचियाें का अंतिम प्रकाशन 18 जनवरी 2021 काे हाेगा। 1 जनवरी 2021 काे 18 वर्ष या इससे अधिक के युवा जाे मतदाता बनने के याेग्य हैं तथा ऐसे पात्र व्यक्ति जिनका पिछले वर्ष अायाेजित पुनरीक्षण कार्यक्रम के दाैरान नाम मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं हाे पाया था, उनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाएंगे।

साथ ही पूर्व में पंजीकृत मतदाता जाे कि मतदाता सूची में अपनी गलत मुद्रित फाेटाे काे ठीक कराना चाहतें हैं या मतदाता सूची मेें अपना नाम अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए भी आवेदन दे सकेंगे। स्वेच्छा से फाेटाेयुक्त पहचान पत्र बनवाने के लिए भी आवेदन कर सकेंगे, जिससे की त्रुटियाें के साथ-साथ उनका मतदाता सूची मेें फाेटाे भी मुद्रित हाे सके।

इसके लिए 20 नवंबर से 21 दिसंबर 2020 तक दावे व अापत्तियां पेश की जा सकेगी। 29 नवंबर एवं 6 दिसंबर काे राजनैतिक दलाें के बूथ स्तरीय अभिकर्त्ताओं के साथ दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जा सकेगी। 19 दिसंबर काे ग्राम सभा, स्थानीय निकाय एवं अावासीय वेलफेयर साेसायटी के साथ बैठक अायाेजित कर पठन एवं सत्यापन हाेगा। 11 जनवरी 2021 काे दावाें एवं आपत्तियाें का निस्तारण हाेगा। 15 जनवरी काे पूरक मतदाता सूचियाें तैयारी व मुद्रण तथा 18 जनवरी काे मतदाता सूचियाें का अंतिम प्रकाशन हाेगा।

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