पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

पंचायत हाइवे:2 लाख की लागत से बन रहा शौचालय निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग, ढहा

गनोड़ा4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • लोहारिया ग्राम पंचायत हाइवे पर शौचालय गिरने से दो जनों को चोट आई

लोहारिया ग्राम पंचायत में सार्वजनिक उपयोग के लिए बन रहे शौचालय निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है जिससे वह ढह गया। ग्राम पंचायत लोहारिया में पंचायत समिति से टेंडर के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ठीक आगे इस शौचालय का निर्माण कार्य चल रहा था। गुरुवार को निर्माणाधीन शौचालय घटिया निर्माण के कारण ध्वस्त हो गया। जिस समय और शौचालय गिरा तब यहां पर मजदूर कार्य कर रहे थे। सार्वजनिक शौचालय की छत पीछे की ओर अचानक गिर गई जिसके चलते काम कर रहे मजदूरों को चोट लगी है।

अभी कुछ दिन पहले ही इस शौचालय के लिए छत डाली थी लेकिन अचानक इस तरह के गिर जाने से यह साफ जाहिर होता है कि निर्माण कार्य घटिया हो रहा था। लगभग दो लाख की लागत से इस शौचालय का निर्माण किया जा रहा था तथा निर्माण से पहले ही यह शौचालय दम तोड़ चुका है। शौचालय की छत ढह जाने के कारण नाथू बलमा यादव तथा हितेश यादव को चोट आई है। उनका उपचार करने के लिए उनको तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया।
तीन बार शौचालय के लिए जगह बदली पंचायत ने : स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इस शौचालय का निर्माण पंचायत समिति स्तर पर किया जा रहा था। इस शौचालय के निर्माण कार्य की देखरेख करने वाले बाबूलाल नायक ने बताया कि ग्राम पंचायत के द्वारा तीन बार इस शौचालय के लिए जगह बदली गई है। पहले ग्राम पंचायत कार्यालय के पास ही इस शौचालय को बनाने के लिए निर्माण सामग्री डाली गई थी, लेकिन यहां पर विरोध के चलते निर्माण नहीं हो पाया। इसके बाद राउमावि परिसर में शौचालय को बनाने के लिए टैंक खोदा गया। कुछ वार्ड पंचों के द्वारा इसका विरोध किया गया तथा यहां पर भी शौचालय का निर्माण नहीं करने दिया गया। ग्राम पंचायत के द्वारा अस्पताल के पास शौचालय के लिए जमीन की स्वीकृति दी गई। स्टेट हाईवे 132 से मात्र 20 फीट दूरी पर शौचालय का निर्माण कार्य हो रहा है जो नियम विरुद्ध है। बांसवाड़ा उदयपुर स्टेट हाईवे है तथा हाईवे पर खुद पीडब्ल्यूडी विभाग 40 मीटर के पश्चात निर्माण कार्य की स्वीकृति देता है। लेकिन ग्राम पंचायत के द्वारा मात्र 20 फीट की दूरी पर ही शौचालय को बनाने के लिए जगह दे दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि घटिया निर्माण के चलते एवं समय पर तराई नहीं करने के कारण यह शौचालय ध्वस्त हुआ है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें