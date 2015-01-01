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सम्मान समारोह:वेद भारत की धराेहर हैं, इन पर शाेध की असीम संभावना है : प्रो. त्रिवेदी

तलवाड़ा4 घंटे पहले
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  • तलवाड़ा में विप्र फाउंडेशन बांसवाड़ा तहसील के सम्मान समारोह में 37 प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न देकर नवाजा

विप्र फाउंडेशन बांसवाड़ा तहसील का प्रतिभा सम्मान समारोह शनिवार को तलवाड़ा की मिलन वाटिका में हुआ। इसमें तहसील के 11 गांवों की 37 शैक्षिक प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न देकर नवाजा। साथ ही उपरणा ओढ़ाकर बहुमान किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि जीजीटीयू के कुलपति प्रो. आई वी त्रिवेदी कहा कि आज का समय विप्र विद्यार्थियों के लिए चुनौती भरा है।

हमें एकजुट होकर हर चुनौती को स्वीकार करना है। साथ ही चुनौती को एक अवसर के रूप में लेकर सफलता प्राप्त करनी है। नई शिक्षा नीति में चुनौतियों को कम किया है। विद्यार्थी के पास अनेक अवसर हैं, शिक्षा से कोई भी विप्र बालक बालिका वंचित न रहे, ऐसा काम करने की जरूरत है। प्रो. त्रिवेदी ने प्राचीन वेदों का उल्लेख करते हुए बताया कि वेद भारत की थाती (धरोहर, विरासत, अमानत) है और इन पर अभी और शोध की

असीम संभावना है। वेद अनुभूति का विषय है, वेदों को सभी तक पहुंचाना चाहिए। जिलाध्यक्ष योगेश जोशी ने फाउंडेशन के क्रिया कलाप पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र, सर्व समाज के हित में काम करने और रक्तदान शृंखला चलाने की बात कही। विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त अतिरिक्त कलेक्टर टीआर जोशी ने टेलेंट ट्रेकिंग सिस्टम समाज में विकसित करने पर जाेर दिया। साथ ही एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रखने की बात कही।

विशिष्ट अतिथि अशोक पाठक, पेंशनर समाज के अध्यक्ष भागीरथ व्यास, सहस्त्र औदिच्य ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष गिरीश उपाध्याय, संयुक्त मानवाधिकार संघ के संभागीय अध्यक्ष ललित द्विवेदी, परशुराम सेवा संस्थान के जिलाध्यक्ष नारायणलाल त्रिवेदी ने भी विचार व्यक्त किए। अतिथियों का तिलक लगाकर व उपरणा ओढ़ाकर स्वागत नरेश व्यास, मयंक त्रिवेदी, नीतीश द्विवेदी, नवनीत त्रिवेदी, हरिहर द्विवेदी जनक भट्ट, प्रज्ञेश पंड्या,

अमित शुक्ला आदि ने किया। स्वागत भाषण विफा तलवाड़ा इकाई अध्यक्ष हरीवंशशरण त्रिवेदी ने किया। कार्यक्रम में दिनेश व्यास, अनिल उपाध्याय, कन्हैयालाल सोमपुरा, जगदीश व्यास समेत कई विप्र बंधु मौजूद रहे। संचालन भरत त्रिवेदी ने किया और तहसील अध्यक्ष नवनीत त्रिवेदी ने आभार जताया।

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