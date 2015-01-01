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ई मित्र प्लस:पंचायतों में ई मित्र प्लस मशीनें बंद होने से ग्रामीणों को हो रही परेशानी

बांसवाड़ा3 घंटे पहले
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  • 11 पंचायतों के 35 गांवाें काे मिलाकर जनजातीय स्वराज संगठन बनाया

वाग्धरा संस्थान की ओर से गठित जनजातीय स्वराज संगठन घाटोल की मासिक बैठक प्रेमशंकर के दिशा निर्देश में हुई। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लेकर 11 ग्राम पंचायतों के 35 गांवों को मिलाकर एक जनजातीय स्वराज संगठन का गठन किया गया। जिसका उद्देश्य ग्राम उत्थान के लिए समय समय पर जनता की आवाज बनकर ग्रामीण विकास के लिए संगठन द्वारा आवाज उठाई गई।

संगठन सदस्य नानालाल ने बताया कि 2 साल से ग्राम पंचायतों में ई मित्र की मशीनें लगी हुई हैं, वे सब बंद हैं और धूल खा रही है। जिस कारण जनजातीय लोग परेशान है। आए दिन ग्रामीण पंचायत मुख्यालय जा रहे हैं, लेकिन नेट नहीं चलने के कारण समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। मशीनें बंद क्यों हैं, पूछने पर संतोषप्रद जवाब नहीं देते हैं।

कई बार सरपंच और सचिव से बातचीत की लेकिन समाधान नहीं हुआ तो गुरुवार को फिर से विकास अधिकारी घाटोल को ज्ञापन दिया। ग्रामीण क्षेत्र में एकल महिला विधवा, विकलांग लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, ज्ञापन देने के दौरान वागधरा संस्थान से सीनियर परियोजना अधिकारी परमेश पाटीदार, टीम लीडर हेमंत आचार्य, परियोजना अधिकारी सच्चा स्वराज बाबूलाल चौधरी वह नेहा कुमारी व संगठन के सदस्य प्रभु लाल डामोर, मोहनलाल संगठन उपाध्यक्ष, सचिव रणजीत, जीव, खातू राम चरपोटा, सहज कर्ता नरेश बुनकर व सोना ताबियार उपस्थित रहे।

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