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तबादला:मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े कर्मचारियों और अफसरों के तबादलों पर 18 जनवरी तक रोक

बांसवाड़ा3 घंटे पहले
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राज्य सरकार ने शुक्रवार को आदेश जारी कर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुडे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर 18 जनवरी 2021 तक प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासनिक सुधार विभाग के संयुक्त सचिव अरुण प्रकाश शर्मा की ओर से जारी आदेश के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटो युक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम 20 नवम्बर से 18

जनवरी तक निर्धारित किया गया है। आदेश के तहत विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अवधि में अति आवश्यक मामलों में आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे।

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