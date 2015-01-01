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दानपुर से खबर:दानपुर में व्यापारी की दुकान से गेहूं सोयाबीन और 14 हजार नकदी चोरी

बांसवाड़ा4 घंटे पहले
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  • दुकान का ताले, सीसीटीवी तोड़े, मोबाइल से सीसीटीवी अटैच था, आधी रात को चेक किया तो दुकान के बाहर चोर घूमते दिखे, मालिक पहुंचा तो भागे बदमाश

कस्बे में बुधवार रात को अनाज व्यापारी की दुकान में चोरों ने सेंध लगाकर अनाज और नकदी चुरा ली। चोरों ने सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। व्यापारी जितेंद्र सुराणा ने बताया कि दानपुर घंटाली रोड के मानपुर में उसकी दुकान है। बुधवार शाम को दुकान पर सभी ताले लगाकर घर गया, जहां से रतलाम गया था।

रात को साढ़े दस बजे वापस आकर मोबाइल चेक किया, जो दुकान के सीसीटीवी कैमरे से अटैच है तो उस समय उनकी दुकान खुली देखकर चौंक गया। तुरंत भाई के साथ दुकान गए, जिसे देखकर बदमाश भाग गए। दुकान के ताले और सीसीटीवी कैमरे टूटे थे, गल्ला खुला था। चोर गेहूं, सोयाबीन और 14 हजार रुपए की नकदी ले गए। अनाज खुला पड़ा था इसलिए यह अनुमान नहीं लगा पाए कि कितना अनाज चोरी हुआ है। व्यापारी ने दानपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जबकि थानाधिकारी ने बताया कि चोरी की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

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