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आरोप:महिला ने झाड़-फूंक के बहाने रोक कर ज्यादती का लगाया आरोप, केस

आंबापुरा5 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र की एक विधवा पीड़िता ने एक पुजारी पर झाड़ फूंक के बहाने ज्यादती करने का आरोप लगाते हुए एसपी को परिवाद दिया। जिस पर आंबापुरा पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया। वहीं दूसरी तरह आरोपी युवक ने भी ज्यादती का आरोप झूठा बताते हुए एसपी को परिवाद दिया।

आंबापुरा थानाधिकारी किरेन्द्रसिंह ने बताया कि थाने क्षेत्र की एक विधवा पीड़िता ने एसपी को परिवाद देकर बताया कि उसकी तबियत खराब होने पर झाड़ फूंक के लिए पुजारी के पास गई तो उसने पहले तो देर से झाड़ फूंक की बात कहते हुए रोक लिया, बाद में वो वहां से उसकी बहिन के पास जाना चाहती थी तो पुजारी ने छोड़ने की कहते हुए उसे कुछ दूर ले जाकर उसके साथ ज्यादती की। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने ज्यादती का मामला दर्ज किया। वहीं दूसरी तरफ पुजारी ने भी ज्यादती के मामले को झूठा बताते हुए एसपी को परिवाद दिया।

जिसमें बताया कि जिस महिला ने उस पर ज्यादती का आरोप लगाया है उस महिला का क्षेत्र के एक युवक के साथ अवैध संबंध है। वहीं कुछ दिनों पहले ही उस युवक व उसके साथियों ने उसके साथ मारपीट की थी जिससे उसके एक हाथ में चोट भी लगी थी। पुजारी ने जानबूझकर उस पर ज्यादती का झूठा आरोप लगाने की बात कहते हुए एसपी को परिवाद दिया।

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