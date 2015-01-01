पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मौत:मकनपुरा में महिला ने पिया कीटनाशक

दानपुर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

दानपुर थाना क्षेत्र में एक 42 वर्षीय महिला के कीटनाशक पीने पर परिजनों की ओर से अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। दानपुर पुलिस के अनुसार मकनपुरा घाटी पाड़ा निवासी 42 वर्षीय ककोड़ी पत्नी बेरिया मईड़ा ने गुरुवार को सुबह करीब 10 बजे अपने घर में पड़ी कीटनाशक का सेवन कर लिया। कीटनाशक पीने की जानकारी मिलते ही परिजन उसे निजी वाहन से बांसवाड़ा महात्मा गांधी अस्पताल लेकर गए, जहां उपचार के दौरान दोपहर में युवती की मौत हो गई। देर शाम मृतका के शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंपा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें