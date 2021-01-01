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प्रशिक्षण:भारतीय संस्कृति में अक्षुण्य है विश्व कल्याण सूत्र

बांसवाड़ा2 घंटे पहले
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  • गोविन्द गुरु कॉलेज में ऑनलाइन ज्ञान गंगा सेमिनार में प्राे. श्रीराम परिहार ने कहा

भारतीय संस्कृति में विश्व के शुभएकल्याण और सतत विकास के सूत्र विद्यमान है। यह वह जीवन पद्धति है, जो सम्यक कृति है, विश्व कल्याण के लिए आत्म के मुक्त होने की यात्रा है। लंबे अरसे से थोपी हुई विचारधाराओं और संकल्पनाओं से किसी भी समाज और देश का भला नही हो सकता।

भारतीय जीवन पद्धति सह अस्तित्व और प्रकृति की चिर सहचरी रही है, जिसमें न केवल मनुष्य समाज, वनस्पति जगत अपितु पशु जगत और समस्त चराचर के कल्याण की संकल्पना है। वह सनातन संस्कृति जिसमें धरती को मां स्वीकारा जाता। समस्त जीव प्रति संवेदनशीलता को हमारी जीवन शैली में बचपन से सिखाया जाता है, उसे भारतीय साहित्य ने सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी पाला पोसा है अपितु सभी के मार्ग प्रदर्शित किया है, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी समन्वय की दृष्टि भारतीय संस्कृति और साहित्य को विश्व में कालजयी बनाती है।

मध्य प्रदेश शासन में संस्कृति विभाग में निराला पीठ के निदेशक प्रो. श्रीराम ने अपने बीज वक्तव्य उक्त विचार प्रकट किए। द्वितीय सत्र में बीज वक्तव्य देते हुए ख्यात समीक्षक और साहित्यकार प्रोफ़ेसर हेतु भारद्वाज जयपुर ने स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता उपरांत देश की युगीन परिस्थितियों और साहित्यिक पृष्ठभूमि की अभिव्यक्ति है स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कविता, हिंदी कविता ने अपनी विकास यात्रा में सदा ही अपने को मांजा है, परखा है और युग अनुरूप अपने को परिष्कृत किया है।

नई चाल में ढली हिंदी
तृतीय सत्र में सुखाड़िया विवि उदयपुर में हिंदी के असिस्टेंट प्रो. डॉ नवीन नंदवाना ने हिंदी के विकास क्रम में हिंदी को युग अनुरूप साधने के अनेक आयामों को स्पष्ट किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी की इसी प्राणवत्ता को सिद्ध करते हुए लिखा था, हिंदी नई चाल में ढली, संसार में जिस भी भाषा ने समय और समाज के अनुरूप अपने को साधा, वो ही भाषा जीवित और समर्थ बनी द्यहिंदी ने इस कसौटी पर अपने आप को सिद्ध किया है।

पूर्व दिवस के सत्रों का प्रतिवेदन क्रमशः डॉ अशोक शर्मा गंगापुर सिटी और डॉ. सुमन रानी मक्कड़ दौसा ने प्रस्तुत किया। तीनों तकनीकी सत्रों में संचालन हिंदी विभाग के प्रभारी और ज्ञान गंगा आयोजन के सचिव डॉ. मनोज पंड्या के किया। डॉ. लोकेंद्र कुमार, डॉ. कृष्णबलदेव सिंह राठौड़ और डॉ. रतनपाल डोडियार ने किया।

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