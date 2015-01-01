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काला दिवस:राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर युवा मोर्चा ने मनाया काला दिवस

बांसवाड़ा3 घंटे पहले
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  • कलेक्ट्रेट चौराहे पर युवा मोर्चा ने मुख्यमंत्री गहलोत का पुतला जलाया

राज्य में कांग्रेस सरकार के दो साल पूरे होने पर गुरुवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने काला दिवस मनाते हुए कलेक्ट्रेट चौराहे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला जलाया। युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष मिलन पंड्या ने बताया कि गहलोत सरकार के 2 साल के कुशासन के विरोध में युवा मोर्चा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री और भाजपा जिला महामंत्री मुकेश रावत के नेतृत्व में गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई।

मुकेश रावत ने कहा कि गहलोत सरकार ने पिछले 2 वर्षों में क्षेत्र की जनता के साथ जिस प्रकार की वादाखिलाफी और कुठाराघात किया है, उसका मुहतोड़ जवाब राजस्थान की जनता आने वाले चुनावों में जरूर देगी। इस दौरान भाजपा मीडिया प्रभारी गौरवसिंह राव, भाजपा नगर अध्यक्ष निलेश जैन, युवा मोर्चा जिला महामंत्री पीयूष कोठारी, जिला उपाध्यक्ष महेन्द्र पटेल, नागेन्द्र सिह, मांगीलाल वाल्मीकि, चंकी शाह, युवा मोर्चा नगर महामंत्री अनिल गहलोत, पार्षद कल्पेश सेवक सहित भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए।

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