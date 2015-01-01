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रिपोर्ट दर्ज:बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई

परतापुर3 घंटे पहले
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पुलिस थाना गढ़ी अंतर्गत प्रार्थिया लीला पत्नी शंकर डाबी निवासी संतपुरा मोहल्ला परतापुर ने अपनी पुत्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। प्रार्थी ने रिपोर्ट में बताया कि 8 नवंबर को 18 वर्षीय पुत्री गायत्री को घर छोड़कर खेतों में काम पर गए थे। वापस आकर देखा तो गायत्री घर नहीं मिली। आस पड़ौस में तलाश करने पर भी पुत्री के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया।

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