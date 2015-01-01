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अतिक्रमण:गोशाला से अतिक्रमण हटाने, नाला दुरुस्त कराने की मांग,नपाध्यक्ष, अधिशाषी अधिकारी व पार्षद नहीं आने पर किया हंगामा

परतापुर3 घंटे पहले
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गोसेवकों ने परतापुर गढ़ी नगरपालिका अध्यक्ष दिलीप परमार काे ज्ञापन देकर गोशालाा से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने की मांग की। सर्वेश्वर गौ सेवा संस्थान धर्मशाला परतापुर के गोसेवकों ने चारागाह भूमि का आवंटन करने, गोशाला के आसपास का अतिक्रमण हटाने, गोशाला के पास प्राकृतिक नाले को दुरुस्त करवाने, गोशाला के लिए टीनशेड, नगरपालिका द्वारा मिनी पिकअप दिलवाने की मांग की।

जिस पर नगर पालिका अध्यक्ष परमार द्वारा अधिशाषी अधिकारी को मौके पर भेजकर उचित समाधान करवाने के निर्देश दिए। ज्ञापन देने पहुंचे युवाओं ने बताया कि वह 9 बजे नगरपालिका पहुच गए थे पर वहां नपाध्यक्ष, अधिशाषी अधिकारी व पार्षद 11.30 बजे तक नहीं पहुंचे, जिस पर युवाओं ने हंगामा किया गया। जिसके बाद नगरपालिका अध्यक्ष पालिका पहुंचे और ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर ज्ञापन देने में मयंक डाबी, देवेश गहलोत, जुगनू सोनी, दुष्यंत भट्ट, हार्दिक भट्ट, अजित सिंह, मिलिंद आचार्य, मुकेश भट्ट, नयन, मुकुल पंड्या आदि युवा उपस्थित थे।

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