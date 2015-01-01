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शिकायत:स्टांप वेंडर 50 रुपए के स्टांप के ले रहे 900 रुपए, एसडीएम से की शिकायत

परतापुर4 घंटे पहले
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  • चुनावी नामांकन, दस्तावेज तैयार करने के नाम पर स्टांप वेंडर कर रहे लूट

पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव में इन दिनों स्टांप वेंडर जमकर कमाई करने में लगे हुए हैं। तहसील कार्यालय गढ़ी के सामने बैठने वाले स्टांप वेंडर आवेदन फार्म तैयार करवाने के नाम पर लूट रहे हैं। 50 का स्टांप 900 रुपए वसूल रहे हैं। जहां आम दिनों में वेंडरों के द्वारा 100 रुपये के स्टांप के 120 रुपये से लेकर 150 रुपये लिए जाते थे। जो अब आपको स्टांप के साथ चुनावी कागजात तैयार करने हो तो 900 रुपये तक देने पड़ रहे हैं। यह पीड़ा आवेदन करने वाला भी बता रहा है। लेकिन कोई सुनवाई तक नहीं हो पा रही है।

शनिवार को पंचायत समिति सदस्य वार्ड नं. 21 के उम्मीदवार लक्ष्मण चरपोटा अपना शपथ पत्र बनवाने के लिए तहसील के सामने ही मातेश्वरी फोटो काॅपी के वहा पर पहुंचा। दुकान मालिक पियूष कलाल ने लक्ष्मण को बताया कि आपका पुरा फॅार्म मैं कम्पलीट कर दूंगा। जिसके आपको 900 रुपये देने होंगे। पियूष ने 50 रुपये का स्टांप, चरित्र प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अदेय प्रमाण पत्र, नोटेरी पब्लिक व पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पर 900 रुपये वसूल लिए। जब लक्ष्मण फॅार्म लेकर रिटर्निंग अधिकारी के पास गया तो तो भी फॅार्म अधूरा पाया गया।

आवेदन के लिए केवल चाहिए शपथ पत्र

चुनावी नामांकन के लिए केवल आवेदक को केवल शपथ पत्र चाहिए। लेकिन फोटो कॉपी और स्टांप वेंडर आवेदक को तरह तरह के कागज तैयार करवाने को बताकर पैसे लूटने में लगे हुए हैं। साथ ही पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में जानकारी ली गई तो पुलिस ने बताया कि वेरिफिकेशन किया तो 200 रुपये का पोस्टल आर्डर एसपी ऑफिस में जमा करवाने के बद ऑनलाइन ही हमारे पास आता है। जिसके बाद भी हमारे द्वारा बनाया जाता है। यहां अन्य किसी भी एजेंट या दलाल के द्वारा कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाया जाता।

इनका कहना है...
^हमारे द्वारा जांच करके एसडीएम गढ़ी को रिपोर्ट दी है। जिसमें ऐसा था कि उक्त दुकानदार ने 900 नहीं 800 रुपए लिए थे। वो भी ज्यादा है। जिसमें फॅार्म भरना, चरित्र प्रमाण पत्र, अदेय, आय प्रमाण पत्र सब बनाना था। एसडीएम के निर्देश पर दुकानदार से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।
-पंकज कलासुआ, नायब तहसीलदार, गढ़ी
^छोटा सा मेटर था। 50 रुपए के स्टांप के साथ चरित्र प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अदेय प्रमाण पत्र, नोटेरी पब्लिक और पुलिस वेरिफिकेशन भी था। उसका फॅार्म जमा ही नहीं करवाया था, तो रिजेक्ट कहां से होगा।
-पीयूष कलाल, दुकानदार
^मेरे पास 50 रुपए के 900 रुपए ले लिए हैं। उसके द्वारा दिया गया फार्म मेरा कैंसिल हो गया है। इसलिए मैंने एसडीएम को भी शिकायत की और उसके खिलाफ केस भी कराया है।
-लक्ष्मण चरपोटा, उपभोक्ता

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