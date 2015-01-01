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केस:दहेज प्रताड़ने के मामले में दो अलग-अलग केस दर्ज

परतापुर3 घंटे पहले
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पुलिस थाना गढ़ी अंतर्गत कलावती पत्नी दिनेश यादव निवासी नोलियावाड़ा डूंगरपुर हाल अपने पिता रमेश यादव निवासी नवागांव ने पति, ससुर एवं सास के खिलाफ दहेज की मांग को लेकर घर से निकालने का मामला दर्ज करवाया। पुलिस को दी रिपोर्ट में प्रार्थिया ने बताया कि उसका विवाह 4 दिसंबर 2011 को रिति रिवाज के साथ हुआ था।

जिसके बाद से ही पति दिनेश यादव, ससुर कन्हैयालाल पिता भाणजी, सास मणी देवी पत्नी कन्हैयालाल दहेज की मांग को लेकर परेशान करने लगे। पति दिनेश शराब पीकर आए दिन परेशान करता है। 16 मई 2013 को प्रार्थिया की गोद भराई कराई गई और प्रार्थिया शाम को अपनी पीहर आ गई। अगले दिन पति के परिवार मंे विवाह होने से प्रार्थिया वापस ससुराल गई। जहां सभी अभियुक्तगण ने प्रार्थीया के साथ झगड़ा किया। 21 मई 2019 को प्रार्थिया उदयपुर रीट की तैयारी करने गई थी जहां से तैयारी करके वापस अपने पिता के घर पर आ गई।

पति द्वारा आए दिन प्रार्थिया से 5 लाख रुपए की मांग करते हुए परेशान करता रहता था। मार्च 2020 से प्रार्थिया अपने पिता के घर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। वहीं, पुलिस थाना गढ़ी अंतर्गत तानिया सोनी पत्नी सुमित सोनी निवासी रतलाम हाल निवासी अपने पिता के घर दिलीप सोनी निवासी 4 खंभा के पास परतापुर ने अपने पति, सास, ननद, जीजा के खिलाफ दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने का

मामला दर्ज करवाया। प्रार्थिया ने रिपोर्ट में बताया कि उसका विवाह 7 दिसंबर को रिति रिवाज के साथ सुमित सोनी पुत्र गोपाल सोनी निवासी रतलाम के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद ही पति सुमित, सास सीमा, ननद सोनू सोनी, जीजा जितेंद्र निवासी झाबुआ आये दिन स्त्रीधन व दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। अगस्त 2020 में पति घर आया और गाली गलौच करने लगा। प्रार्थिया ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की।

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