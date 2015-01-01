पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मरीजों काे डूंगरपुर नहीं जाना पड़ेगा:साबला में 30 बेड का कोविड सेंटर शुरू, ऑक्सीजन की भी सुविधा

साबला4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

कस्बे के सीएचसी भवन में इसी माह कोविड सेंटर का शुभारंभ हुआ है। इसमें 15 बेड पुरुष के लिए एवं 15 बेड महिलाओं के लिए लगाए गए हैं। कोविड सेंटर में लगे हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा है। अब क्षेत्र के कोविड-19 के मरीजों को डूंगरपुर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन गंभीर मरीजों काे वहीं रैफर किया जाएगा। कोविड सेंटर में आने वाले संक्रमितों के लिए एक डॉक्टर भी नियुक्त है। एक दिसंबर से शुरू हुए सेंटर पर अब तक 3 मरीज ठीक होकर भी जा चुके हैं। साबला कस्बे में कोविड सेंटर खुलने से उपखंड क्षेत्र के निठाउवा, गामड़ी, लोड़ावल, रिंछा, बणवासा, मुंगेड, पिंडावल सहित दर्जनों गांवों काे इसका फायदा मिलेगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें