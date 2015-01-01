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चोरी की बाइक बरामद आज किशोर बोर्ड के समक्ष पेश:नाबालिग ने चुराई थी साबला जेईएन की बाइक, मोबाइल लोकेशन से पकड़ा गया

साबला4 घंटे पहले
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पंचायत समिति के जेईएन की बाइक चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक नाबालिग को डिटेन किया है। पुलिस ने बाइक को बरामद कर लिया है। थानाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि साबला पंचायत समिति के जेईएन गजपुर निवासी जीवराम रोत की बाइक चोरी हो गई थी। मामला सामने आते ही हैड कांस्टेबल हितेंद्र सिंह, ओमप्रकाश, भरतराज सिंह को टीम में शामिल किया। मोबाइल लोकेशन के जरिए जांच शुरू की तो संदिग्ध की पहचान हुई। इसके बाद पूछताछ कर बाल अपचारी के कब्जे से बाइक को बरामद कर लिया है। विधि से संघर्षरत बालक को किशोर न्यायालय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। दरअसल, जीवराम रोत साबला कस्बे में निठाउवा रोड पर गजेंद्र भावसार के कमरे में किराये के मकान में रहता है।

चार दिसंबर की रात को बाइक को कमरे के आगे लाकर खड़ी की थी। सुबह उठ कर देखा तो बाइक गायब थी। रात के समय किसी बदमाश ने बाइक चुरा ली। आसपास तलाश करने पर बाइक के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बाइक को बरामद किया।

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