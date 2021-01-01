पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

दुर्घटना:अनियंत्रित कार खेत मे गिरी, तीन लोग घायल

साबला7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

उदयपुर-बांसवाड़ा रोड पर निकटवर्ती नान्दलीअहाडा गांव में देर शाम एक कार अनियंत्रित होकर खेत में पहुँच गई. गनीमत यह रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई. घटना में अमित जैन, चेतन जोशी व आयुषी जोशी घायल हुए.तीनो जख्मी सरोदा के निवासी थे. सूचना मिलते ही मौके पर साबला थाना प्रभारी मनीष खोईवाल एवं हेड कांस्टेबल तकत सिंह जाब्ते सहित घटनास्थल पहुंचे. जिन्होंने जख्मी लोगों को साबला सीएचसी पहुंचाया जहां पर्याप्त सुविधा ना होने के कारण उन्हें सागवाड़ा रेफर किया गया. दुर्घटनाग्रस्त वैगनआर आरजे 12 सीए 7164 को साबला थाने में रखा गया है.

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें2 फरवरी से महेश्‍वर में शूट होगी विक्‍की कौशल और मानुषी छिल्लर की फिल्म, होटल से सेट तक बनेगा बायो बबल - बॉलीवुड - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser