पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सागवाड़ा में भाजपा से बाेर्ड छीना, हैट्रिक रोकी:10 साल बाद कांग्रेस का 10वां बाेर्ड, नरेंद्र खाेड़निया होंगे चेयरमैन

सागवाड़ा7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
सागवाड़ा. कांग्रेस का जश्न देररात तक चला। कार्यकर्ता का स्वागत करते चेयरमैन प्रत्याशी खोड़निया। - Dainik Bhaskar
सागवाड़ा. कांग्रेस का जश्न देररात तक चला। कार्यकर्ता का स्वागत करते चेयरमैन प्रत्याशी खोड़निया।
  • 35 में से 33 पहली बार चुनाव लड़े और जीते

सागवाड़ा में दस साल से शहर की सत्ता पर काबिज भाजपा काे इस बार कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कांग्रेस ने 35 में से 22 सीटाें पर जीत हासिल कर भाजपा की हैट्रिक भी रोक दी। वहीं भाजपा ने 10 अाैर बीटीपी समर्थित 3 निर्दलीयाें ने तीन वार्ड जीते।

अब नरेंद्र खाेड़निया सागवाड़ा नगर पालिका के 19वें कांग्रेस के 10वें चेयरमैन के रूप में पदभार संभालेंगे। कांग्रेस से सुरेश बामणिया 2005 से 2010 तक चेयरमैन थे। लेकिन इसके बाद लगातार भाजपा ने दाे बार अपना बाेर्ड बनाया। इस बार कांग्रेस के प्रदर्शन ने सबकाे चाैंका दिया। मतगणना शुरू हाेने के 15 मिनट में पहली पांच सीटाें के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में अाने के साथ ही परिणाम का अंदाजा हाे गया था। शुरुआती 26 वार्ड में से कांग्रेस ने 18 जीतकर बहुमत हासिल कर लिया था।

वहीं शेष 9 वार्ड में से चार वार्ड जीत कर स्थिति एकतरफा कर ली। हाल ही में पंचायतीराज चुनाव में गुटबाजी में घिरी कांग्रेस का यह परिणाम चौकाने वाला रहा है। पूरे चुनाव की कमान कांग्रेस के निर्वतमान जिलाध्यक्ष दिनेश खोड़निया ने अपने हाथ में रखी थी। यूडीएच मंत्री शांतिलाल धारीवार, टीएडी मंत्री अर्जुन बामनिया, विधायक महेंद्रजीत मालवीया ने भी यहां सभाएं की। कांग्रेस ने नरेंद्र खोड़निया को पहले ही चेयरमैन पद का दावेदार घोषित कर दिया था। इसका फायदा भी मिला। नरेंद्र खोड़निया की सरल और साफ सुथरी छवि भी जीत का कारण बनी।

सबसे बड़ी जीत
नरेंद्र खोड़निया 335 वोटसे जीते। कांग्रेस (वार्ड 4)

सबसे युवा प्रत्याशी
दिव्या अहारी (22 साल) 60 वोट से जीती। बीटीपी समर्थित (वार्ड 8)

कांग्रेस: एकजुटता दिखी, पार्टी के दिग्गज नेताओं की पूरी सक्रियता रही
एकजुटता- कांग्रेस ने यह चुनाव निवर्तमान जिलाध्यक्ष दिनेश खाेड़निया के नेतृत्व में लड़ा। चुनाव से उनकी प्रतिष्ठा जुड़ी थी। वहीं, चेयरमैन के दावेदार भी इनके भाई नरेन्द्र ही थे। ऐसे में चुनाव की तारीख के साथ ही खाेड़निया पूरी तरह से सक्रिय हाे गए। चुनाव में सभी कांग्रेसी एकजुट रहे। चुनावी समर में खाेड़निया ने पूरी ताकत झाैंक दी।

दिग्गजों की भागीदारी- यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का दाैरा कराया। मंत्री अर्जुन बामणिया, विधायक महेन्द्र मालविया, नगर परिषद बासंवाड़ा के सभापति जैनेन्द्र द्विवेदी के लगातार दाैरे रहे। चुनाव से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस का चुनाव प्रचार कर रहे संत याेगी प्रकाशनाथ के साथ बदसलूकी हुई। इसकी भारी अालाेचना भी हुई और चुनाव में भाजपा काे इसका नुकसान भी हुआ।

भाजपा: दिग्गजों की भागीदारी की कमी कार्यकर्ताओं में दिखी गुटबाजी
गुटबाजी- चुनाव में भाजपा ने चेयरमैन के रूप में अनिल सुथार काे सामने कर दिया था। ऐसे में दाैड़ में शामिल अन्य चेहरे खामाेश हाे गए और इसका असर दिखा। अनिल के सागवाड़ा नहीं रहने का भी मुद्दा बनाया गया। चेयरमैन प्रत्याशी की घोषणा में पार्टी ने देरी कर दी। इससे कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में समय लगा तो गुटबाजी हावी हो गई।

विकास को नीं भुना पाए- सागवाड़ा पालिका चुनाव में इस बार शहर से जुड़े भाजपा कार्यकर्ताओं ने ताे पूरी ताकत लगाई। पर, वरिष्ठ नेतृत्व की कमी यहां खूब खली। बड़े नेताओं में प्रतिपक्ष नेता गुलाबचन्द कटारिया के अलावा किसी नेता काे काेई दाैरा नहीं हुआ। यही नहीं सागवाड़ा क्षेत्र के भी कई बड़े नेता प्रचार के नाम पर औपचारिकताएं ही करते रहे। जातिगत समीकरण व विकास कार्य को भुना नहीं पाए।

पार्षद-दिग्गज जो हार गए
वार्ड दाे से भाजपा प्रत्याशी जावेद इरफान और वार्ड 32 से भाजपा से आशा पाटीदार पिछले कार्यकाल में भाजपा से पार्षद रह चुके हैं। इस बार हार गए। वहीं कांग्रेस के वार्ड 6 से 74 साल के ध्यानीलाल काे तीसरी बार टिकट मिला था। वे 2010-2015 में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। वे भी हार गए। 1990-1995 कार्यकाल में भाजपा से चेयरमैन रहे विजय कुमार जैन इस बार वार्ड 15 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े थे। अंत समय में इनकाे मना लिया था, लेकिन वे नाम वापस नहीं ले सकें।

ऐसे में इनके खाते में चार वाेट आए। वे पूर्व विधायक अनिता कटारा के समर्थक हाेने के कारण भाजपा से निष्कासित चल रहे थे। वार्ड नंबर चार से भाजपा प्रत्याशी रविंद्र जैन दाे बार पार्षद रह चुके है। इस चुनाव में नरेंद्र खाेड़निया के सामने भारी मताें से हार का सामना करना पड़ा। भाजपा जिला महामंत्री अशाेक पटेल के पुत्र हंसमुख पटेल भी चुनाव हार गए।

कांग्रेस को 46.63% और भाजपा को 40.74% वोट मिले, भाजपा के 9.40% घटे, निर्दलियों के 8.62% वोट बढ़े, कांग्रेस पिछली बार की बराबरी पर
गत चुनाव में नगरपालिका के 25 वार्ड थे। परिसीमन होने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 35 हो गई। गत चुनाव में भाजपा का वोट शेयर प्रतिशत 50. 14 प्रतिशत था। जो इस बार 40.74 प्रतिशत रहा है। इस हिसाब से 9. 40 प्रतिशत गिरा है। पिछली बार भाजपा को 7 हजार 210 वोट मिले थे और इस बार 10 वार्ड बनने के बावजूद 7 हजार 187 वोट ही मिले हैं। देखा जाए तो 10 साल तक नगर पालिका बोर्ड बनाने वाली भाजपा कमजोर साबित हुई है।

वहीं कांग्रेस काे इस बार 46.68 प्रतिशत वोट मिले हैं। जबकि पिछली बार 46.63 फीसदी ही वोट मिले थे। यानी कांग्रेस का वोट शेयर 0.05 प्रतिशत बढ़ा है। कांग्रेस को पिछली बार 6 हजार 705 वोट मिले थे। इस बार 8 हजार 234 वोट मिले हैं। वार्ड के परिसीमन होने का फायदा भी कांग्रेस को हुआ है। वहीं निर्दलीय का वोट शेयर गत चुनाव में 3.22 प्रतिशत था। वहीं इस बार बढ़ कर 11.84 प्रतिशत तक पहुंचा है। निर्दलियों को पिछली बार 464 वोट मिले थे जो इस बार बढ़कर 2 हजार 90 हो गए। निर्दलियों का वोट शेयर 8.62 प्रतिशत बढ़ा है।

आगे क्या? अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद तय होगा उपाध्यक्ष
7 फरवरी को अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। कांग्रेस की ओर से पहले ही नरेंद्र खोड़निया को अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप घोषित कर दिया था। वे कांग्रेस के दसवें चेयरमैन बनेंगे। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए अभी पार्टी ने नाम तय नहीं किया है। 7 फरवरी को चेयरमैन के चुनाव के बाद इसकी घोषणा होगी। उपाध्यक्ष के नाम पर अंतिम माेहर निर्वतमान जिलाध्यक्ष दिनेश खाेड़निया की ओर से ही लगेगी।

रणनीति; कांग्रेस ने नए चेहराें काे उतारकर भाजपा का गढ़ भेदा, 10 साल का चक्रव्यूह तोड़ा
भाजपा सांसद कटारा अपना गृह क्षेत्र नहीं बचा पाए
भाजपा सांसद कनकमल कटारा का सागवाड़ा गृह क्षेत्र है, यहां वे पार्टी का बाेर्ड नहीं बचा पाए। हाल ही में उनके बेटे नयन कटारा भी पंचायतराज चुनाव हार चुके हैं। दरअसल, 35 में से तीन वार्ड काे भाजपा व एक वार्ड काे बीटीपी का वर्चस्व वाला माना जा रहा था लेकिन कांग्रेस निवर्तमान जिलाध्यक्ष दिनेश खाेड़निया ने यहां पर नए चेहरे काे माैका दिया। वार्ड नंबर एक, दाे, तीन में गत चुनाव में भाजपा के पार्षद काबिज रहे थे, ऐसे में भाजपा की मजबूती वाले इन तीन सीटाें पर जीत दर्ज कर हर किसी काे चाैंकाया। कांग्रसे ने वार्ड नंबर 35 की एसटी बाहुल्य सीट जीतकर भी चाैकाया।

13 प्रत्याशियों की जमानत हाे सकती है जब्त: नगरपालिका के चुनाव में करीब 10 वार्ड में 13 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हाे सकती है। यह प्रत्याशी चुनावी मैदान में 100 वाेट लेने के अांकड़े तक नहीं पहुंच पाए है। वार्ड नंबर 2 से निर्दलीय प्रत्याशी शाहरूख शेख काे 93 वाेट, वार्ड नंबर 9 से भाजपा प्रत्याशी माेहम्मद तारीक काे 52 वाेट, निर्दलीय अब्दुल रब काे 24 वाेट, वार्ड नंबर 12 से निर्दलीय शाहरूख शेख काे 60 वाेट, वार्ड नंबर 13 से निर्दलीय शैलेंद्र काे 79, वार्ड नंबर 15 से निर्दलीय विजय कुमार काे 4, वार्ड नंबर 19 से कांग्रेस हितेंद्र 5 वाेट, निर्दलीय काे महेश 8, वार्ड नंबर 21 से निर्दलीय पीयूष काे 36 वाेट, वार्ड नंबर 22 से निर्दलीय अर्जुन काे 64, वार्ड नंबर 26 से निर्दलीय लालशंकर यादव काे 49, निर्दलीय लाेकेश काे 17 वाेट, वार्ड नंबर 33 से निर्दलीय राहुल कटारा 64 वोट मिले है। ऐसे में इनकी जमानत जब्त हाे सकती है।

8 सीटाें पर 50 से कम का रहा जीत का अंतर
सागवाड़ा के 35 वार्डाें में से 8 सीट पर जीत का अंतर 50 वाेट से कम रहा। इसमें दाे वार्ड पर जीत का अंतर सिर्फ 7-7 का रहा। वार्ड नंबर तीन में कांग्रेस के विमल प्रकाश कलासुआ 7 वाेट, वार्ड नंबर 23 से कांग्रेस से माेहम्मद इस्माइल सात वाेट से, वार्ड नंबर 17 से कांग्रेस की मीना सेवक 12 वाेट से, वार्ड नंबर पांच में कांग्रेस से वंदना शाह 44 वाेट से, वार्ड नंबर 15 में भाजपा के रतनजी परमार 49 वाेट से, वार्ड नंबर 19 में भाजपा के मंगलेश वाडेल 31 वाेट, वार्ड नंबर 24 से कांग्रेस की सुमन गुप्ता 41 वाेट से, वार्ड नंबर 25 से लादु गवारिया 38 वाेट से विजयी रहे। 50 से कम रहे जीत के अंतर वाले में वार्ड में 6 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। वहीं दाे सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें2 फरवरी से महेश्‍वर में शूट होगी विक्‍की कौशल और मानुषी छिल्लर की फिल्म, होटल से सेट तक बनेगा बायो बबल - बॉलीवुड - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser