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हादसा:दिसंबर में वृद्ध की सड़क दुर्घटना में मौत, पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगा रहे परिजन

सीमलवाड़ा2 घंटे पहले
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धंबाेला थाना क्षेत्र के अंबाऊ निवासी एक वृद्ध की 24 दिसंबर काे सड़क दुर्घटना में माैत हाे गई थी। इस मामले में मृतक के परिजन इनके पड़ाेसी पर हत्या का आराेप लगा रहे हैं। इसकाे लेकर मृतक के परिजनों की तरफ से धमकियां दी जा रही है। इसकाे लेकर दूसरे पक्ष ने कार्यवाही की मांग काे लेकर धंबोला पुलिस काे रिपोर्ट दी।

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरथूना निवासी चंदूलाल पुत्र भूरा डामोर ने रिपोर्ट देकर बताया कि दिसंबर में अंबाऊ निवासी वृद्ध रायसेन डामोर की मौत हो गई थी।

इसको लेकर मृतक के परिजन भरत पुत्र रायसन, मोहन पुत्र रायसन, धुली पत्नी रायसन, रायभन पुत्र नाना डामोर, लक्ष्मण पुत्र खातू डामोर व समाज के पंच राम सिंह पुत्र हाथी, प्रताप पुत्र कला, लक्ष्मण पुत्र रामा, भेना पुत्र श्यामा, भवान सिंह पुत्र लक्ष्मण, माना पुत्र हाथी, जेमा पुत्र बापू डामोर रायसेन की मौत का जिम्मेदार बनाने के लिए जबरन डरा धमका कर जुर्म कबूल करवाने के लिए दबाव बना रहे हैं।

गांव से हुक्का पानी बंद कराने की धमकियां दी जा रही है। 31 जनवरी को सभी लोग साथ ही हमारे घरों में आकर रायसेन की हत्या करने का आराेप लगाने लगे।

जबरन कबूल करवाने को लेकर मृतक के परिजनों ने बच्चों के स्कूल अंबाऊ में आने जाने में पाबंदी लगा दी है। गांव के सभी पंच एवं मृतक रायसन के परिजनों ने उदा पुत्र लालू डामोर को जबरन गवाही के लिए मजबूर कर रहे हैं। अंबाऊ निवासी कंकू पत्नी कंचन डामोर को भी यह सभी लोग बार-बार धमका रहे हैं।

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