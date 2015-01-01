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गिरफ्तारी:रोडवेज बस और निजी वाहनों पर पथराव करने का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

सीमलवाड़ा4 घंटे पहले
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धंबोला थाना क्षेत्र के करावाड़ा गांव के पास रोडवेज बस समेत अन्य वाहनों पर पथराव करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य तीन पारड़ा मानारोत निवासी विष्णु पुत्र मथुरा पांडोर, मयंक पुत्र कांति रोत, गोवर्धन पुत्र कांति पांडोर आरोपियों की तलाश जारी है। थानाधिकारी दलपत सिंह राठौड़ ने बताया कि मुखबिर सूचना के आधार पर प्रकरण में करावाड़ा निवासी अजय पुत्र सुखलाल यादव को गिरफ्तार किया।

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