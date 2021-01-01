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माैत के कारणों का खुलासा नहीं:भतीजे के अपहरण का आराेप, सुबह घर से कुछ दूरी पर फंदे पर लटका मिला काका

सीमलवाड़ा4 घंटे पहले
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  • धंबाेला थाना क्षेत्र के गेलन गांव का मामला

धंबाेला थाना क्षेत्र के गेलन गांव में एक युवक का शव घर के पास एक पेड़ पर लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को सीमलवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। माैत के कारणों की पुलिस जांच कर रही है। दरअसल, गेलन निवासी बंशीलाल मंगलवार रात को परिजनों के साथ ही सोया था। बुधवार सुबह जब परिजन उठे तो बंशीलाल घर में नहीं था। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो उसका शव घर से कुछ ही दूरी पर पेड़ से लटका मिला।

पुलिस ने पंचनामा बनाने के बाद पुलिस ने शव को नीचे उतारा और मोर्चरी में रखवाया। सबू पुत्र खातरा ने रिपोर्ट देकर बताया कि बंशीलाल और छगन दोनों रिश्ते में काका-भतीजा होते हैं। जो 21 जनवरी को गांव से मजदूरी के लिए अहमदाबाद गए थे। जहां पर छगन को किसी रिक्शा वाले ने अपहरण कर लिया था।

इसके बाद बंशीलाल ने गेलन आकर छगन के अपहरण की घटना के बारे में गांव वालों को बताया। इस पर बंशीलाल के पिता व गांव वाले बंशीलाल को साथ लेकर अहमदाबाद के बोपल थाना पहुंचे। जहां पर छगन के अपहरण की रिपोर्ट दी। बोपल पुलिस ने थाने में ही बंशीलाल से आवश्यक पूछताछ कर उसके बाद उन्हें घर के लिए रवाना कर दिया।

गांव आने पर छगन की पत्नी गीता व उसका ससुर गोपाल अंगारी ने बंशीलाल पर आरोप लगाया कि छगन को उसने ही गायब कराया है। इस पर गीता ने अपहरण की रिपोर्ट धंबोला थाने में पेश की थी। बंशीलाल इससे आहत था। इस दाैरान मुकेश मालीवाड़, धनेश्वर ननोमा, तुलसीराम डामोर, मोतीलाल, पूर्व सरपंच विजय पाल, जगपाल ननोमा माैजूद रहे।

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