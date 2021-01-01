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वारदात:घर में घुसकर नकदी और जेवरात चुराने का मामला

बालोतरा3 घंटे पहले
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शहर निवासी एक महिला ने पुलिस थाना में जबरन घुसकर चोरी करने का मामला दर्ज करवाया है। रेशमा पत्नी सत्तार खां ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि बीपीएल कॉलाेनी के सामने वह किराए के मकान में रहती है। उसका पति अहमदाबाद में काम करता है। 30 जनवरी की रात वह और उसके बच्चे घर में सो रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों के पैरों की आवाज घर में सुनाई दी तो वह जाग गई।

उसके लाइट शुरु करते हुए दो युवक भाग गए। जिसमें एक व्यक्ति को वह जानती है। उसने हो-हल्ला किया तो पड़ौसी आसीन खां व मरीमा उसके घर पर आए। अंदर जाकर देखा तो तिजोरी का ताला टूटा हुआ था। जांच करने पर 40 हजार रुपए नकद व सोने-चांदी के जेवरात गायब मिले। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु की।

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