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कार्रवाई:वाहन चोरी का आरोपी गिरफ्तार चार वाहन चोरी करना कबूला

बालोतरा15 मिनट पहले
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बालोतरा . पुलिस गिरफ्त में वाहन चोरी का आरोपी।

पुलिस ने चाेरी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 2 चार पहिया व 2 दुपहिया वाहन की चाेरी की वारदात करना स्वीकार किया है। थानाधिकारी निरंजनप्रतापसिंह ने बताया कि शहर में हो रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने को लेकर हैड कांस्टेबल पेमाराम, शैतानसिंह, जोगाराम, अशोक कुमार, नंदसिंह, पुखराज की टीम गठित की गई। टीम ने संदेह के आधार पर गोल स्टेशन निवासी भंवराराम पुत्र फूसाराम प्रजापत को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इस पर आरोपी ने चोरी की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया।

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