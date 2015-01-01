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आरोप:प्रदेश सरकार के दो वर्ष कार्यकाल पूरा होने पर कांग्रेस ने इसे सराहनीय बताया तो भाजपा ने नकारा

बालोतरा32 मिनट पहले
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  • बालोतरा में ब्लड बैंक खोला, नया ट्रोमा सेंटर मंजूर कराया: प्रजापत
  • दो साल से गहलोत अपनी कुर्सी बचाने मंे लगे हुए हैं : अमराराम

राज्य सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस नेताओं ने इसे सराहनीय बताया ताे भाजपा ने महज योजनाएं बदलने वाली तो निकम्मी सरकार। कार्यकर्ताओं ने विधायक मदन प्रजापत के आवास पर एक-दूसरे का मिठाई से मुंह मीठा करवाकर बधाई दी। भाजपा नेताओं ने कहा कि गहलोत व पायलट के बीच लंबे समय से मनमुटाव चल रहा है, गहलोत दो साल से अपनी कुर्सी बचाने में ही लगे हुए हैं।

कोविड महामारी के बावजूद विकास के कई कार्य करवाए: कांग्रेस

कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दो साल पूरे होने पर विधायक मदन प्रजापत ने कहा कि हमने हमेशा विकास में विश्वास किया है। दो साल पहले जनता ने जो विश्वास जताया था, उस पर हम खरा उतर रहे हैं। घोषणा पत्र में किए काफी वायदे पूरे किए हैं, हालांकि विश्व में कोरोना महामारी के चलते विकास कार्य बाधित हुए हैं, लेकिन नववर्ष 2021 में दुगुनी गति से विकास कार्य करवाएंगे।

प्रदेश सरकार की हर ढाणी-हर घर तक शिक्षा, चिकित्सा, पानी, सड़क, बिजली पहुंचना प्राथमिकता है, इसके तहत कार्य किए जा रहे हैं। बालोतरा में नाहटा अस्पताल में ब्लड बैंक खोला गया, ताकि मरीजों को दिक्कत नहीं उठानी पड़े। वहीं ट्रोमा सेंटर भी स्वीकृत किया गया है। क्षेत्रवासियों को उपचार की तमाम सुविधाएं यहां मिल रही है।

कोरोना महामारी के बाद किडनी के मरीज अधिक सामने आ रहे हैं, इस पर नाहटा अस्पताल में डायलिसिस की मशीन के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। सब सेंटर हर गांव में हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। शहरवासी हर दिन यातायात व्यवस्था से परेशान हो रहे थे, इससे निजात के लिए ओवरब्रिज स्वीकृत करवाया, जिसका कार्य प्रगति पर है।

सीवरेज द्वितीय चरण के तहत 302 करोड़ का प्रपोजल प्रक्रियाधीन है, शीघ्र ही स्वीकृति मिलने के बाद कार्य शुरु करवाया जाएगा। इसके साथ ही बालोतरा-बागुंडी, नाकोड़ा-जसोल, समदड़ी से आसोतरा सहित अन्य सड़कों के पेचवर्क, नवीनीकरण का कार्य करवाए जा रहे है। पचपदरा-खेड़ 10 किमी सड़क लंबे समय से टूटी हुई है, इसका भी निर्माण करवाकर आस-पास के गांवों के ग्रामीणों को राहत दी जाएगी।

वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कई स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य चल रहे हैं। पचपदरा में रिफाइनरी का कार्य जोरों पर है। यह देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, इसे अन्य रिफाइनरी से जोड़ने के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कार्य चल रहा है।

युवाओं से अपील है कि दो साल में जब भी रिफाइनरी बनकर तैयार होगी, इसमें स्थानीय युवाओं को अधिकारी व इंजीनियर के तौर पर मौका मिले, इसके लिए वे आईटीआई, इंजीनियरिंग सहित अन्य डिप्लोमा व शिक्षार्जन कर तैयार रहें। सरकार की मंशा है कि सबसे पहले स्थानीय युवाओं को ही रोजगार मिले।

वहीं आस-पास के गांवों में खाली पड़ी सरकारी जमीन पर रीको एरिया विकसित किया जाएगा, जिससे कि रिफाइनरी लगने के बाद यहां पर और उद्योग विकसित हाे सके। केंद्र सरकार किसान विरोधी है, इस सरकार में ऐसे दिन आ गए हैं कि सरकार को सड़कों पर उतरकर अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है।

प्रदेश सरकार ने किसानों का कर्जा माफ करने के साथ डिफॉल्टर किसानों को ऋण देने पर विचार कर रही है। भाजपा सरकार को नकारते हुए इस बार जनता से फिर से पंचायती राज चुनाव में लगातार तीसरी बार बालोतरा में कांग्रेस का प्रधान चुना है।

होटल में बैठकर इटालियन डिश खाने में उपलब्धि की : भाजपा

राजस्थान सरकार घोषणा पत्र में किए गए 50 फीसदी कार्य पूरा होने का कहकर कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण होने का जश्न मनाकर सिर्फ सत्य पर असत्य का आवरण चढ़ाने का काम कर रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस सरकार दो साल में किसी टूटी सड़क की मरम्मत तक का कार्य नहीं करवा पाई है, इन दिनों में सिर्फ योजनाओं के नाम बदलने का कार्य ज़रुर किया है, इसके अलावा कोई उपलब्धि हासिल की है तो वह सरकार बचाने के लिए होटलों में बैठकर इटालियन डिश खाने की है।

फलौदी विधायक पब्बालाल विश्नोई ने गुरुवार को डाक बंगले में प्रेस वार्ता में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को नाकारा बताते हुए यह बात कही। कहा कि कांग्रेस सरकार महज झूठे वायदे कर सता में आई है। बेरोजगारों को बरगलाकर अब उनके हाल पर छोड़ दिया है, अब तक किसी को भी बेरोजगार को भत्ता नहीं मिला है।

वसुंधरा सरकार ने जहां किसानों को प्रतिमाह बिजली बिल में सब्सिडी दी, वहीं कांग्रेस सरकार तीन बार बिजली की दरें बढ़ा चुकी है। वहीं विजिलेंस हर दिन किसानों को परेशान कर रही है। कांग्रेस सरकार में युवा हैरान, किसान अलकान तो महिलाएं परेशान है। राजस्थान अपराध की राजधानी बन गया है। हर दिन बच्चियों के साथ दुष्कर्म, लूट हत्या की वारदातें सामने आ रही है।

सरकार ने 2 लाख नौकरियां देने का वायदा किया था, लेकिन एक भी नौकरी देने की बजाय उल्टे 35 हजार पद समाप्त कर दिए। संविदाकर्मियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। वसुंधरा सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई शुरु कर जरुरतमंदों को कम शुल्क में भोजन उपलब्ध करवाया। कांग्रेस ने सत्ता में आते ही इसका नाम बदल दिया।

इंदिरा रसोई में सरकार के ही विधायक वापस भूखे लौट रहे हैं। सरकार दो साल के कार्यकाल को खुद सराहनीय नहीं बताकर जनता के बीच जाए तो वे उनका रिपोर्ट कार्ड बता देगी। भाजपा ने कोविड महामारी में आम आदमी को सहायता उपलब्ध करवाई, केंद्र सरकार ने जन-धन खाते में पैसे जमा करवाए, वहीं राशन भी दुगुना किया। जबकि गहलोत सरकार महिने-महिने तक अपनी कुर्सी बचाने के लिए होटलों में बैठी रही।

पूर्व मंत्री अमराराम चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है, लेकिन विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर भड़का रहे हैं, ताकि किसानों को इस बिल का फायदा नहीं मिल सके। नए बिल के तहत किसानों को 1 प्रतिशत भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कांग्रेस को जब जनता हर तरह से नकार रही है तो वे अब किसान को बरगलाकर आगे कर मोदी को बदनाम करना चाह रही है। दो साल के कार्यकाल में पचपदरा में एक भी सड़क का पेचवर्क तक नहीं किया गया।

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