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एजुकेशन:नवोदय में प्रवेश के लिए 15 दिसंबर तक आवेदन

बालोतरा3 घंटे पहले
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पचपदरा स्थित जवाहर नवोदय स्कूल की कक्षा-6 एवं कक्षा-9 में सत्र 2021-22 में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। कक्षा-6 में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा 10 अप्रैल 2021 को आयोजित होगी।

उक्त परीक्षा का ऑनलाइन पंजीकरण 22 अक्टूबर से प्रारंभ हो गया है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक निर्धारित की गई हैं । ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट के माध्यम से निशुल्क कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्र की जन्मतिथि 01.05.2008 से 30.04.2020 के बीच (दोनो दिवसों को मिलाकर) होनी चाहिए तथा यह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सहित सभी वर्गों के लिए समान रूप से लागू है।

ऑनलाइन पंजीकरण वह अभ्यर्थी कर सकता है जो कक्षा 3, 4 सरकारी अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययन किया हो तथा कक्षा-5 में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में बाड़मेर जिले के किसी सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत हो।

कक्षा-9 में प्रवेश के लिए समानांतर प्रवेश परीक्षा 13 मार्च 2021 को आयोजित होगी। इस परीक्षा में ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवेदन 4 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है तथा उक्त आवेदन की अन्तिम तिथि 15 दिसंबर है। इस चयन परीक्षा के लिए पंजीकरण केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।

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