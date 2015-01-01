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गिरफ्तारी:अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण, न्याय की मांग

बालोतरा2 घंटे पहले
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भाजपा शहर उपाध्यक्ष राजेशपुरी गोस्वामी ने पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया तथा कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। शहर उपाध्यक्ष राजेशपुरी गोस्वामी ने बताया कि गोस्वामी की गिरफ्तारी कानून के स्थापित सिद्धांतों का खुला उल्लंघन है। कांग्रेस व शिवसेना सरकार के दमनकारी रवैया से लोकतंत्र के स्तंभ पर प्रहार है।

पत्रकार ने चैनल के माध्यम से सत्य के लिए लड़ाई की है तथा उसको लाखों धमकियां दी गई। चैनल के अन्य पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी की फिर भी गोस्वामी खड़े रहे। मुंबई पुलिस की कार्रवाई बदले की भावना से की गई है। पुलिस को यह ध्यान रखना होगा कि वह किसी राजनीतिक दल या नेता की निजी सेना की तरह काम नहीं कर सकती। जल्द से जल्द पत्रकार को न्याय दिलाने का प्रयत्न करावें।

समदड़ी स्टेशन | समदड़ी तहसील क्षेत्र के पत्रकारों ने गुरुवार को रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी की रिहाई की मांग को लेकर तहसील अध्यक्ष सुनील दवे के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम तहसीलदार राकेश जैन को ज्ञापन सौंपा। बताया कि अर्णब गोस्वामी को महाराष्ट्र सरकार एवं पुलिस 2 वर्ष पूर्व बंद हुए मामले में फंसाने की साजिश कर रही है, जो सरासर गलत है। प्रदेश भर में जिस तरीके से पत्रकारों के ऊपर झूठे मामले दर्ज करके उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाने वाले पत्रकारिता पर हमला है।

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