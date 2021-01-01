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शिकायत:पेट्रोल में एथेनॉल सही नहीं घुलने से हुई वाहनों के बंद होने की शिकायत

बालोतरा3 घंटे पहले
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शहर के पुराना बस स्टैंड पर संचालित पेट्रोल पंप में पेट्रोल की शिकायत पर बुधवार को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के विक्रय अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर पेट्रोल की जांच कर पंप शुरू करवाया। वहीं संचालक ने शिकायत लेकर पहुंचे वाहन चालकों से पेट्रोल लेकर दूसरा पेट्रोल भरवाया। उल्लेखनीय है कि पुराना बस स्टैंड पर संचालित शंकरलाल रामरतन पेट्रोल पंप पर मंगलवार शाम को खाली हुए टैंकर के बाद तेल भरवाने के लिए पहुंचे वाहनों के बंद होने की शिकायत सामने आई।

इस पर पंप संचालक ने मौके पर पहुंचकर पेट्रोल भरवाने का कार्य बंद किया। वहीं इसकी सूचना भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन कार्यालय जोधपुर को दी। इस पर बुधवार शाम को बालोतरा पहुंचे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के विक्रय अधिकारी अमित कुमार ने टैंक में खाली किए सेंपल की जांच की।

जिसमें एथेनॉल पेट्रोल में सही घुलने की वजह समस्या होना सामने आया। अमित कुमार ने बताया कि पेट्रोल में 10 फीसदी एथेनॉल मिलाया जाता है। एथेनॉल की डेनसिटी अधिक होने से कई बार यह पेट्रोल के नीचे रह जाता है। ऐसे में इस तरह का पेट्रोल वाहन में जाने पर बंद होने की शिकायत सामने आती है। जांच के बाद पेट्रोल भरवाने का कार्य शुरू करवा दिया गया।

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