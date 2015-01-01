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इग्नू:इग्नू में प्रवेश की अंतिम तिथि 30 तक बढ़ाई

बालोतरा3 घंटे पहले
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के जुलाई 2020 सत्र के लिए नवीन प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 15 नवंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। यह बढ़ी हुई तिथि केवल उन पाठ्यक्रमों पर लागू होगी। जिसकी अंतिम तिथि 15 नवंबर थी। इस के अलावा हाल ही में जारी ऑपनमेट के घोषित परीक्षा परिणाम से एम.बी.ए. के लिए पात्र विद्यार्थी भी इस निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं।

एमबीआर राजकीय महाविद्यालय बालोतरा स्टडी सेंटर (88028), इग्नू, समन्वयक डाॅ. अरूण कुमार जैन ने बताया कि यह उन विद्यार्थियों के लिए सुनहरा अवसर है जो अपने परीक्षा परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। जिन विद्यार्थियों का अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है वे भी प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं। इग्नू के सभी पाठ्यक्रम उन सभी विद्यार्थियों के लिए लाभदायक हैं जो किसी भी कारण से नियमित विद्यार्थीं के रूप में प्रवेश नहीं ले पाते हैं। साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी के परीक्षार्थी जो एम.काॅम एवं बी.काॅम करना चाहते हैं उनके लिए इग्नू द्वारा विशेष एक वर्षीय कार्यक्रम निर्धारित किया गया है इसमें चार्टर्ड एकाउंटेंसी परीक्षा में

उत्तीर्ण किए गए प्रश्न पत्रों के संबंध में पुनः उन प्रश्न पत्रों की परीक्षा नहीं देनी होती है। अधिक जानकारी के लिए एम.बी.आर. राजकीय महाविद्यालय के स्टडी सेंटर में विद्यार्थीं व्यक्तिगत रूप से या समन्वयक से फोन पर जानकारी ले सकते हैं।

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