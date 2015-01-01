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ज्ञापन:सरकारी स्कूलों में उर्दू के पद सृजन की मांग,उर्दू बचाओ आंदोलन के समर्थन में मुस्लिम समाज ने सीएम के नाम का सौंपा ज्ञापन

बालोतरा3 घंटे पहले
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शहर में शुक्रवार को मुस्लिम समाज बालोतरा के अध्यक्ष सफी मोहम्मद मोयल के नेतृत्व में समाजबंधुओं ने उर्दू बचाओ आंदोलन के समर्थन में मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार सुरेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपा। समाज प्रवक्ता हाजी गुलाम रसूल टॉक ने बताया कि राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में हजारों की संख्या में अल्पसंख्यक छात्र पढ़ते हैं जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इन विद्यालयों में उर्दू विषय के उर्दू टीचर के पद स्वीकृत नहीं है, जबकि सरकार ने जो पद स्वीकृत थे, वह स्टाफिंग पैटर्न के तहत उर्दू अध्यापकों के पद समाप्त कर दिए है जो कि अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ छलावा है।

उन्होंने सरकार से अपना फैसला वापस लेने व इन उर्दू पदों को पुनः सृजित करने की मांग की। साथ ही मदरसा पैरा टीचर्स जो कि लंबे समय से अल्प मानदेय में प्रदेश के पंजीकृत मदरसों में सेवाएं दे रहे हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण कर उन्हें चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वायदे के अनुसार जल्द नियमित किया जाए वह मदरसा सेवा नियम बनाने की मांग की। इस अवसर पर सदर सफी मोहम्मद मोयल, हाजी गुलाम रसूल टॉक, हाजी मोहम्मद अय्यूब कुरैशी, अनवर हुसैन नियारिया, इनायत छीपा, अशफाक खान, मोम्मडन युवा ग्रुप अध्यक्ष रफीक चड़वा, नासिर चड़वा, रमजान सिंधी व मदरसा शिक्षा सहयोगी मोहम्मद अकरम कुरैशी, शमीम बानो सहित समाजबंधु मौजूद थे।

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